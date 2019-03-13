出現手抖、駝背...腦細胞已死40%！巴金森氏症有救嗎？

▲腦內多巴胺分泌不足時，雙手會一直顫抖。（圖／翻攝自pixabay）

文／藥師KIKI

巴金森氏症是一種神經退化疾病，也就是腦中負責分泌多巴胺的黑質細胞死亡，腦內多巴胺分泌不足時，會出現雙手一直顫抖、越走越駝、字寫越來越小、僵硬…等症狀，當出現以上症狀時，其實腦中黑質細胞已經死亡30%-40%以上了，巴金森氏症主要發生於老年人，在台灣65歲以上發生率約1-2%。

最近英國研究指出，用神經營養因子（GDNF）的腦蛋白，直接注入腦中，讓垂死的腦細胞再生，可以改善病情。GDNF在動物實驗上，不但可以終止因巴金森氏症而被破壞細胞，還可以讓已經被破壞的細胞再生，但是口服GDNF無法通過血腦障壁，因此需直接注射製腦中。

請繼續往下閱讀...

▲在腦部注射神經營養因子（GDNF）的腦蛋白。（圖／達志影像／美聯社）

透過手術將4根管子放入大腦，並定時輸注GDNF，35人分成兩組，一組注射GDNF，另外一組注射安慰劑，為期9個月的盲測，但是結果竟是兩組結果皆是患者有大幅度改善，也就是注射GDNF組的跟安慰劑組的改善效果相當，這讓許多專家失望。

對於巴金森氏症治療方式，許多口服藥改善效果並不好，近期有些新藥，例如長效的左旋多巴胺改善運動困難的症狀，也有一些腦部的深層刺激，上述試驗，連安慰劑組都有效果，也可能是腦部放入管子進而刺激腦而改善巴金森式症狀有關，這就需要更多研究了。

▲巴金森氏症治療方式透過口服、手術都有，但成效有限。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

另外也有研究指出喝咖啡的人比較不容易患巴金森氏症，不過喝過多咖啡可能會導致胃食道逆流，建議適量即可；當然也有研究指出巴金森氏症跟體內益生菌有關，不過這都還在研究階段，關於人類腦的研究（如巴金森氏症、失智症）都很緩慢，解盲也常常失敗，因此，我們還在等待科學家發明新藥的同時，還是改善生活習慣，如減少使用殺蟲劑，飲食與運動改善才是根本解決之道。

Kiki藥師，留學英國，曾任醫連鎖藥妝和醫院藥師、亦曾擔任製藥廠經理。

這裡悶、那裏痛，親友說吃這個藥卡有效？看病領藥怎麼吃老霧煞煞？用藥治病、要命可能只在一線之間，可不能一知半解！《ETtoday健康雲》開闢新專欄「藥師站台」，歡迎來信提出你的用藥難題，我們將請專業藥師來解答你的疑惑，幫你顧健康！信箱：lifenews@ettoday.net

◎鎖定每日刊文，看看專家怎麼解開難題！

資料來源：

https://www.bbc.com/news/health-47370498

http://www.pdcenterntuh.org.tw/UpLoad/F122007123016421031.pdf

https://www.hch.gov.tw/hch/Upload/HealthEducation/10706/20170429-2017-%E5%B7%B4%E9%87%91%E6%A3%AE%E6%B0%8F%E7%97%87%E7%9A%84%E6%9C%80%E6%96%B0%E9%80%B2%E5%B1%95%E8%88%87%E6%B2%BB%E7%99%82%E9%99%B3%E5%87%B1%E7%BF%94.pdf