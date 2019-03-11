想懷孕心好累...竟是月經不順惹禍？專家揭「好孕」真相

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想懷孕好難！許多晚婚的輕熟女們，連懷孕計畫也跟著後延，然而等了半天，小寶貝還遲遲不來報到，到底是出了什麼問題？《脫殼吧！帥哥醫生》在今（11）日晚上9點的直播節目中，邀請了三軍總醫院醫師朱伯威、中醫師陳峙嘉一一解決大家的疑難雜症。

節目中蒐集了許多女孩們最常問的「月經問題」，例如每個月的大姨媽越規律，就代表越容易受孕？若經血量少、出現拉肚子、經痛，則是難受孕的體質？本身年齡超過30歲，又檢查出有子宮肌瘤、子宮前頃，是否不孕的徵兆？只要網友們上網提問，醫師們就能線上回答，讓女人們了解自身的健康狀況，才是懷孕的第一步！

如果想要透過飲食、規律運動幫助受孕，醫師也在節目中一一破解網路上常見的受孕方法，例如綠茶含有兒茶素，天天喝有助受孕？女生常吃鮭魚、菠菜能助孕？男生愛喝可樂容易殺精？到底是真的假的？如果到醫院打排卵針增加荷爾蒙，可以幫助胚胎著床嗎？節目中好好解釋給你聽。

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試過上千百招，還是無法懷孕怎麼辦？其實根據主計處統計，國人約每7對夫妻，就有1對面臨不孕問題。面臨不孕的夫妻們也不用太難過，醫師指出，透過「試管嬰兒」及「冷凍胚胎」的技術，就能讓求子之路多一道希望，《脫殼吧！帥哥醫生》分享不同類型的不孕症，有適合的破解方法！

《脫殼吧！帥哥醫生》

播出時間：3月11日晚上9點

收看平台：《ETtoday姊妹雲》FB、《播吧》官網直播收看請點此