麻疹風暴來襲！日本賞櫻、東南亞度假...防疫做了沒？

▲出發到日本、東南亞旅遊，要注意麻疹疫情。（圖／翻攝自pixabay）

記者謝承恩／綜合報導

國人瘋日本賞櫻，加上四月遇上清明四天連假，可能會到中國大陸、越南、菲律賓、泰國、印尼等地旅遊，這幾個國家剛好都是麻疹流行疫區。根據日本統計，今年累積到二月底已經有221個麻疹案例，與650個德國麻疹案例。而今年菲律賓麻疹病患已累積16,349例，其中至少261例死亡。

中國醫藥大學新竹附設醫院感染科主任張凱音提醒民眾，前往疫區的國家最好在出國前2~4周，評估是否接種MMR（麻疹-德國麻疹-腮腺炎疫苗），做好預防工作，保障健康也玩的開心。張凱音指出，麻疹與德國麻疹名字相似，主要症狀都是發燒與出疹；但兩者仍是不同的疾病。

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麻疹併發症包括腹瀉、中耳炎、及肺炎，少數病例可能併發腦炎，可能造成永久性的腦部損傷與殘障。感染麻疹造成嚴重併發症甚至死亡的高危險群，為5歲以下幼童、20歲以上之成人及營養條件差的病人。另外，若是孕婦在懷孕初期感染德國麻疹，可能會造成胎兒多重先天異常，如白內障、心臟缺陷及聽力異常，甚至流產或胎兒死亡。

▲若欲前往疫區，經確認德國麻疹抗體陰性可接種一劑公費MMR疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

麻疹透過為空氣、飛沫傳播，傳染力甚強，一般的口罩無法提供足夠的防護。德國麻疹則透過接觸到感染病人的鼻咽分泌物而傳染，例如經由飛沫或與病人直接接觸。若要預防兩者，事先施打疫苗仍是最強而有力的保護罩。

張凱音表示，多數國人雖皆有抗體防護，但小時候來自於疫苗接種的免疫力有可能隨年紀漸大消退，加上國際旅遊頻繁，這些傳染力強的疾病流入台灣的機會便會增加。1981年（民國70年次）後出生成人因來自疫苗接種之保護力可能衰退，可於出國前2~4周至相關門診諮詢。

育齡女性（青春期開始至停經前）若欲前往疫區，經確認德國麻疹抗體陰性可接種一劑公費MMR疫苗。接受MMR疫苗接種女性應於接種疫苗後至少一個月做好嚴格避孕措施。若是孕婦則應避免前往德國麻疹流行區域。

醫師也提醒，嬰幼兒皆為感染麻疹後易發生併發症的族群，出發前一定要確認預防接種紀錄是否已跟上時程；6個月以上未滿1歲的嬰幼兒若一定要前往疫區，可於出發2~4周以前自費接種一劑MMR疫苗。出門前完備的準備，一定能保障更盡興與安全的出遊。