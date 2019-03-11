誰說結婚要花大錢！小型婚禮5優勢正夯...＄拿去度蜜月啦～

點評: 小婚禮好讓人嚮往呀~~>////<

▲小型結婚的選擇和流程更彈性多元。（圖／取自免費圖庫Pexels）

生活中心／綜合報導

你有夢想中的婚禮嗎？除了動輒席開百桌的豪華婚禮，你有更好的選擇！根據外媒《elitedaily》指出，一場精緻小婚禮有5大好處，不只可以降低金錢壓力，場地和菜色有更多的選擇性，更棒的是新郎和新娘能跟更熟悉的親友們相處，並不僅是逐桌敬酒、趕時間散場。

比起一般常見的大型婚禮，有專門的婚宴場地、耗時繁瑣的儀式，小型婚禮更簡單的像場飯局或Party，宴客人數約10桌以內，走的是室內簡約溫馨風格，或是室外狂野奔放路線，流程安排更自由多元。以下有5大優勢是你考量的範圍。

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1.你的預算很吃緊

特別是家族成員較少的時候，你可能不需要花那麼多費用在邀請賓客上，甚至對出社會的新人們，更不會想要因一夕花光多年的儲蓄而破產。若覺得選擇登記結婚少了點儀式味，改辦小型婚禮會是好選擇！新人還能更能把省下的錢花在度蜜月或房屋裝潢。

▲小型婚禮只穿一套禮服或者正式別緻的西裝，不必忙著餐餐之間換衣服。（圖／翻攝自pixabay）

2.你害怕成為群眾焦點

有的人在廣大的親朋好友面前接受祝福會覺得有些彆扭，甚至在主持人的朗誦下進場、逐桌敬酒時，被台下百雙眼注視，都會渾身不自在。對身為一個內向的人，不必過多儀式與排場，選擇低調溫馨的婚禮，捨去舞台的架設，請幾個才華的朋友或喜愛的樂團演奏，與親人朋友小酌、高歌，反而更自在輕鬆。

▲結婚正煩惱賓客名單要邀請誰嗎？（圖／取自免費圖庫LibreStock）

3.不怕賓客名單失禮

特別是新人雙方都是大家庭的情況下，動輒100多人到場，甚至還不包含彼此的朋友，怎麼割捨都很困難，更無法賓主盡歡。若是早在籌辦時，就表明打算辦小型婚禮，只宴請雙方親密的家人和朋友，就可以避免賓客人數爆量而割捨或勸退的尷尬場面。

▲想在第一次約會的海港碼頭辦婚禮嗎？沒問題！（圖／翻攝自pixabay）

4.選擇變多了



小型婚禮除了節省預算外，加上人數少，可供挑選的餐廳、婚禮地點、菜色也變多了。你可以選擇自己喜歡的風格餐廳、包廂、野外庭院，甚至是對新人們來說別具意義的地點，如母校、相遇的酒吧、第一次約會的餐廳等，能夠租下場地更多元，甚至將喜好的菜色設計成西餐、野餐、BUFFET、交換料理都可以。

▲婚禮桌椅的擺設可以跟新人們更靠近。（圖／翻攝自pixabay）

5.深入跟親友互動

小型婚禮的場地通常比較小一些，更容易跟親密的親友深入交談，由於邀請來的賓客也多是認識多年的老友、親密同事，透過共同好友主持，講出那些你們彼此擁有的共同回憶，會更有共鳴感。比起大場面的逐桌敬酒，新人們也有時間能跟彼此的親人互動、寒暄，更有機會拉近親家們的距離。