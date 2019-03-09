快速燃脂！教練授「CP值爆高3動作」練出《驚奇隊長》翹臀美背



▲想要打造如《驚奇隊長》女主角布麗拉森的性感體態，快把3招學起來。（圖／公關提供）



記者李佳蓉／綜合報導

近日上映的漫威電影《驚奇隊長》再掀全球女英雄熱潮，女主角布麗拉森（Brie Larson）歷時9個月鍛鍊出性感的完美體態，在網路上更瘋傳其訓練影片，引發廣大女性投入健身行列。對此，健身教練廖語潔也示範教學女主角在影片中的3大項目，教妳如何練出翹臀，打造手臂和美背曲線。

繼DC推出《小丑女》、《神力女超人》等經典角色後，漫威電影《驚奇隊長》再度於全球掀起女性超級英雄熱潮，由美國女星布麗拉森所飾演的驚奇隊長，為使自身體態更能詮釋該角色的力與美，在電影拍攝期間進行長達9個月的密集訓練後，竟可獨自推動一台重達上千公斤的吉普車！更讓人覺得不可思議的是，女主角的視覺身型依舊纖細勻稱。



▲布麗拉森花了9個月訓練，竟可獨自推動一台重達上千公斤的吉普車。（圖／迪士尼提供）

布麗拉森將鍛鍊過程分享到個人社群媒體後，激起廣大粉絲加入肌力訓練行列的動力， 驚奇隊長的訓練菜單更成為一時話題。想要擁有兼具性感與健美的體態嗎？輕適能女性友善運動空間教練廖語潔親身分享，驚奇隊長訓練菜單中的3大招式： 「仰臥臀推」、「上負重弓步行走」以及「引體向上」，有效鍛鍊女生最在意的臀部、手臂和背部曲線，除了能迅速達到燃脂的效果、改善上班族因久坐所造成的各類問題，最重要的是，更協助每位女性展現自信與魅力。

請繼續往下閱讀...



▲「仰臥臀推」透過輔具的重量刺激，雕塑臀部線條。（圖／公關提供）

1. 蜜桃臀養成術：仰臥臀推（Hip Thrust）

布麗拉森經長期鍛鍊後，現已可臀推高達125公斤！雖然負重破百無法速成，不過初學者也能自輕重量入門。仰臥臀推是透過輔具的重量刺激臀肌和大腿後側肌，藉以雕塑臀部線條與外觀。然而，因臀部肌群連帶影響腳掌、腳踝、膝蓋、髖關節、骨盆及下背肌肉群，故亦能訓練整體軀幹的穩定性，除能練出迷人翹臀外，更有助於改善因久坐而引發的下背疼痛問題。

2. 最有效的全身肌群訓練：上負重弓步行走（Overhead Walking Lunge）

上負重弓步行走訓練將依照個人負荷範圍選擇槓片重量，搭配弓步前行，雙腿維持90度姿勢，以達到最有效的施力效果，充分刺激全身的大肌群。此項訓練不僅可以鍛鍊下肢的肌力及肌耐力，改善下半身肥胖問題，更能藉由上負重的動作，強化肩膀及核心肌群。

3. 驚呼連連美背神技：引體向上（Pull-up）

美背究竟該如何養成？驚奇隊長布麗拉森則是藉由引體向上動作達到鍛鍊效果。引體向上透過自身重量，不僅可練出背肌線條，更兼顧手臂與核心肌群，堪稱CP值極高的訓練項目。教練廖語潔提醒，操作此動作前臂用力向上拉時，須留意肩膀放鬆、肩胛後收以及擴背肌向下收緊，正確使用背部肌力，鍛鍊線條的同時，更能改善令人困擾的駝背、圓肩等問題姿勢