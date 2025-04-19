「扭傷難好、傷口久不癒」竟都是肥胖惹禍　醫曝原因：恐惡性循環

▲醫學減重中心邱旭緯主任分享，生活中的不適感如果忽略，長期累積會導致更嚴重的慢性病。（圖／羅東博愛醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

28歲的李小姐，BMI長期處於過重，嘗試過針灸埋線、減肥食譜都瘦不下來，加上護理工作高壓讓她報復性飲食，體重攀至人生巔峰，某次意外扭傷發現自己腳傷拖很久沒好，小傷口也不容易癒合，醫師示警，這些其實都是肥胖衍生症狀，但卻被當成日常生活的不適感，逐漸累積恐導致更嚴重的慢性病。

收治個案的羅東博愛醫院醫學減重中心主任邱旭緯指出，生活中常聽到因肥胖導致糖尿病、高血壓、中風的案例，但對年輕人來說，這些疾病彷彿很遙遠，其實日常生活產生的影響也可能近在眼前。

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以李小姐為例，她因體重過重、肌肉量不足，導致身體協調性不佳，因此容易扭傷，且腳傷拖了很久都沒好，這才意識到過重的體重已對骨骼關節造成負擔，最後透過外科手術成功瘦身，術後重建規律運動、均衡飲食的好習慣，「打掉重練」展開新生活。

邱旭緯指出，以新陳代謝科的角度解釋，其實不只慢性疾病，生活中諸多不適也常與肥胖有關，但因不構成疾病而常被忽略。例如皮膚傷口不易癒合也是肥胖的影響之一，因為長期高體脂高血糖的環境會導致胰島素阻抗，延長身體發炎反應，延緩傷口痊癒，身體不適使活動量降低，形成加重肥胖的惡性循環。

另外，肥胖也會導致賀爾蒙分泌失調，邱旭緯說明，這會影響腦內神經傳導物質，使得情緒調適能力下降，若本身有慢性身心壓力、睡眠品質不佳，肥胖會使得症狀更惡化，長期下來易倦怠、憂鬱、失眠。

邱旭緯強調，這些看似輕微也不易確診的症狀，逐漸累積會導致更嚴重的慢性病。肥胖者應趁著症狀輕微之際減重，由專業醫療團隊進行全方面評估、找出導致肥胖因子後，擬定個人減重方針，並循序漸進修正，早一步避免不可逆的慢性疾病發生。同時也應積極透過日常生活中的飲食、運動、睡眠、壓力管理等調整來改善生活型態，設定具體目標，並持之以恆。

▲李小姐因扭傷腳才驚覺體重過重影響關節健康。術後透過運動與均衡飲食重建生活，走出健康與自信新步伐。（圖／羅東博愛醫院提供）