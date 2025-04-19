海鳥寶寶「塑膠腦」現失智症狀　專家曝人類風險：日常3行為慎防

▲塑膠微粒危害可能涉及腦部神經退化，不容忽視，示意圖。（圖／VCG）

記者洪巧藍／台北報導

塑膠製品使用便利，日常生活中隨處可見，然而一項最新研究顯示，大量攝食塑膠的海鳥寶寶，腦部竟出現類似人類失智症的神經退化疾病的表現。專家表示，雖然這項結果還無法直接推論到人類身上，但是過往研究已經證實塑膠微粒會堆積在人體，尤其是腦部，相關風險不容忽視。

「海鳥寶寶都還沒學會飛，大腦就先出現失智症狀。」台北榮總遺傳優生科主任張家銘日前在臉書撰文分享，一篇在今年3月發表於《Science Advances 科學前緣》期刊的重大研究，科學家在一群看似健康的小海鳥的身上，發現了塑膠不只是阻塞了牠們的胃，更入侵了牠們的大腦。

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張家銘文中無奈表示，這些不滿90天的雛鳥，還沒學會飛翔，卻已經在大腦中展現出像阿茲海默症一樣的退化訊號。「其實我們的孩子也活在『塑膠腦』的世界裡。」他疾呼應該重新審視塑膠對身體的長期影響。文章一出，引起社群網路上熱議。

成功大學食品安全衛生暨風險管理研究所副教授徐瑋萱受訪時表示，這篇研究是針對海鳥寶寶進行偵測，分析牠們胃中所吃到的塑膠含量，並分為高暴露與低暴露組，再進一步檢測分析牠們血漿與不同臟器中的蛋白表現，結果發現，大量攝食塑膠的海鳥寶寶血液中有較多蛋白變化，分別代表胃部、肝臟、腎臟等器官可能有受損。

而針對腦部的影響方面，徐瑋萱說明，研究團隊測定發現「腦源神經滋養因子（BDNF）」在攝食大量塑膠的海鳥寶寶腦部表現量較低，該物質顯示有神經退化性疾病的特徵。雖然科學上並不會用「阿茲海默症」這樣的名詞去診斷鳥類，但透過和人類一樣的神經疾病蛋白質表現下降，可以推論腦部有受損情況，出現類似神經退化疾病的表現。

▲研究顯示，塑膠微粒會堆積在人體，影響腦部。（圖／達志／示意圖）

徐瑋萱指出，該研究屬於相關性分析結果，非證實因果關係，也沒有辦法直接推論到人類；但過去已經有研究發現，在人類血液、糞便等檢體中發現有塑膠微粒的殘留，甚至在腦部、胎盤等也都有觀察到，必須高度關注相關風險。

另有多項動物實驗顯示，塑膠微粒會造成包含肝臟、腸胃道、生殖系統、腦神經退化等不同臟器損傷。徐瑋萱說，塑膠微粒粒徑越小越可能殘留體內，穿透腸壁停留在細胞組織，危險性較高。但因為塑膠微粒有不同材質、粒徑，目前對於多少劑量、產生多少毒性還很難有一個定論。

至於要防範塑膠微粒的影響，日常生活應該如何著手？徐瑋萱坦言不容易，但是可以減少風險來源。例如飲食避免塑膠容器具，真的要使用時，也應避免太過高溫或者重複加熱；食物之外，有些衣物也會有塑膠纖維脫落，建議在洗滌的過程中可以使用網袋、洗衣濾球來避免釋出，另針對空氣中的塑膠微粒，多開窗也會有所幫助。