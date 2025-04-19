春季濕熱女性「私密處」問題就診多　醫揭日常保養秘訣4招一次看

▲春季容易有私密處問題，示意圖。（圖／CFP）

記者洪巧藍／台北報導

春天天氣溫暖潮濕，讓女性私密處問題就診增加，婦產科醫師分享春季私密處保養4大原則，包含內褲應該選擇透氣材質，下身正確清潔避免過度搓洗，也要避免久坐習慣，讓私密處保持乾爽。另外，可以多攝取富含益生菌、花青素等食物也會有幫助。

新竹國泰醫院婦產科主治醫師張瑜芹在臉書發文分享，春天氣溫回暖，濕度上升，這樣的環境容易讓細菌和黴菌滋生，很多女生在這個時候會因為私密處疾病問題就診，想要保養私密處，日常生活有4招可以著手：

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1、穿透氣內褲避免悶熱

張瑜芹表示，因為春天氣溫變暖，若選擇不透氣的內褲，容易造成濕悶，導致細菌和黴菌滋生。建議盡量選擇純棉材質、寬鬆透氣的內褲，避免過於緊身的合成纖維材質，讓私密處保持乾爽舒適。

張瑜芹也提醒，不要因為懶或是累，就好幾天才換一次內褲，以免因為汗水或分泌物堆積，而引起感染。清洗內褲時，瑜芹醫師建議使用溫和的清潔劑，並在陽光下曬乾，陽光的紫外線有助於殺菌消毒。

2、正確清潔避免過度搓洗

張瑜芹說，春天是過敏高發的季節，花粉、粉塵增多，再加上氣候潮濕，容易影響私密處的菌叢平衡。很多人以為清潔越頻繁、越徹底，私密處就會更健康，事實上過度清潔反而會破壞私密處的自我保護機制，影響酸鹼平衡，讓細菌更容易入侵。

張瑜芹建議，使用溫和的私密清潔產品，少用香皂、沐浴乳或含有刺激性成分的清潔用品，以免造成乾澀、敏感或過敏反應。清洗時，以溫水沖洗，避免用力搓洗，只需輕輕清潔外陰部即可，不需要進行陰道內清潔，以免破壞天然菌群平衡！

3、避免久坐保持私密處乾爽

張瑜芹分析，春天的濕度較高，私密處容易因潮濕，而產生異味或感染風險。 特別是長時間穿緊身牛仔褲或絲襪時，更容易造成細菌滋生。建議適時起身活動，讓身體保持通風，減少私密處的不適感。運動後也要立即更換濕汗的內褲或運動褲，以避免細菌繁殖。另外，選擇柔軟吸汗的衛生棉或護墊，並勤更換，保持清爽無異味。

4、注意飲食提升私密處健康

飲食與私密處健康息息相關，張瑜芹建議多攝取富含益生菌的食物，如優格、泡菜，幫助維持私密處菌叢平衡，降低感染風險。此外，也可以多吃像是草莓這類，富含花青素的水果，有助於預防泌尿道感染，讓私密處維持健康狀態。