穀雨來到濕氣重！過敏、腸胃不適找上門　中醫傳授除濕消水腫秘訣

▲彰化馬光中醫診所中醫師林良鴻分享穀雨養生方法。（圖／馬光中醫提供）

記者洪巧藍／台北報導

明天將迎來穀雨，春季最後一個節氣，中醫師指出，穀雨後大氣的濕度及溫度兩相提升，濕邪及熱邪也將交織作亂，可能原有的腸胃不適會加劇、呼吸器官相關問題也會演變成皮膚搔癢、打噴嚏、氣喘咳嗽等過敏反應。養生方面建議可以透過藥膳、茶飲食補排除濕氣，多按豐隆穴、三陰交穴、太衝穴等3穴位也有助穀雨時期保養，擺脫體內的陳舊濕氣，維持身體正常代謝運作。

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▲穀雨後天氣變潮濕，三穴位可改善腸胃運作、代謝水分油脂。（圖／馬光中醫提供）

俗諺有云：「清明斷雪，穀雨斷霜。」穀雨的到來，象徵著告別春寒料峭的天氣，氣溫逐步升高，並伴隨雨水的增加，有利於農作物的生長。彰化馬光中醫診所醫師林良鴻指出，隨著大氣的濕度及溫度兩相提升，濕邪及熱邪也將交織作亂，若是未能及時遏止，將使病情蔓延至炎炎夏季，因此仍須加以防範。

林良鴻分析，穀雨將近時，首先面臨的即是大氣濕度的提升，而外在的濕氣將引動人體內在濕氣，當體內的濕氣持續累積、無法順利代謝排除時，首當其衝的將是脾胃運化功能，脾胃運作失調將出現一系列腸胃相關的症狀，如胃口變差、腸胃脹氣、消化不良、排便不成形等。

更甚者會有肌肉痠痛無力、頭暈頭昏、倦怠感的表現。脾胃運作不暢、脾土無法生肺金，濕氣將進一步滯留在皮膚、鼻子、氣管等呼吸器官，開始出現皮膚浮腫、流鼻水、喉嚨生痰等多處水腫的情況。

當穀雨過後、氣溫轉熱時，大氣的熱邪就在此刻與人體的濕氣相互交織作怪，原先腸胃不適的相關症狀會進一步加劇，而與呼吸器官相關的問題也將進一步演變成皮膚搔癢、打噴嚏、氣喘咳嗽等過敏反應，尤其皮膚搔癢的問題更會因為炎熱的氣候而容易發展成蕁麻疹、異位性皮膚炎等。

穀雨節氣保養建議

中醫師推薦「排濕茶飲配方」

Ø 藥材：黃耆3錢、陳皮3錢、茯苓2錢、生薑2錢。

Ø 沖泡方式：以藥袋包裝放入杯中，加入500cc熱水浸泡15分鐘即可飲用，可回沖。

Ø 食用方式：一天一帖，如無禁忌症可常服。

中醫師推薦「排濕藥膳食譜」

Ø 藥材：黃耆40g、陳皮10g、薏仁20g、白米100g。

Ø 烹飪方式：

1. 陳皮搗碎碾成粉待用。

2. 黃耆加水適量，煎取濃汁、去渣後加入薏仁、白米及少許薑絲煮成粥。

3. 再加入陳皮粉略煮。

Ø 食用方式：早晚兩次分服，可常食。

林良鴻表示，就利水除濕而言，中藥材方面首推「黃耆」。黃耆補氣升陽，益衛固表，利水消腫，幫助身體排除濕氣、提升人體代謝及免疫力，搭配陳皮理氣健脾、生薑溫中化濕，能加強脾胃運化功能，緩解消化不良等腸胃不適的症狀。

但須留意若有發燒、急性炎症、陰虛火旺體質，抑或是癌症、自體免疫疾病及行經階段的患者，則建議應諮詢專業意見後酌量服用，以免過度進補而加劇病情。

中醫師傳授「穀雨保養3穴位」

1. 豐隆穴

位置：小腿外側，膝蓋骨外側與外踝尖連線的中點。

功效：化濕和胃，幫助水分及油脂代謝。

2. 三陰交穴

位置：小腿內側，內踝尖上三寸、約四指幅高。

功效：健脾助運，促進腸胃消化吸收。

3. 太衝穴

位置：足背第1～2跖骨間隙的後方凹陷處。

功效：疏肝理氣，加強腸胃整體運作功能。

林良鴻提醒，除了注意除濕，平時也應避免久坐久站，透過定時走動維持下肢血液循環，閒暇時可透過健走、慢跑、游泳等適度運動促進發汗，並適時補充水分，切勿擔心水腫而不喝水，如此方可擺脫體內的陳舊濕氣，維持身體正常代謝運作。

▲▼藥膳、養生茶有助於利水除濕。（圖／馬光中醫提供）