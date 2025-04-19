他快速減重20公斤！腹部超音波一看「膽結石大又多」　醫解析原因

▲不少人追求健康減重，但如果減重速度太快，恐怕會有膽結石問題。（圖／達志／示意圖）

記者洪巧藍／台北報導

肥胖是許多慢性疾病的問題根源，減重有助於恢復健康，不過肝膽胃腸科醫師提醒，短時間快速減重可能會增加膽結石風險！近期就有一名50多歲脂肪肝的患者，原本體重超過100公斤而接受減重療程，短時間內就瘦下20公斤，沒想到定期半年回診做腹部超音波卻發現，膽結石變得又多又大。

北市聯醫中興院區消化內科主任謝文斌臉書發文指出，快速減重增加膽結石風險的主要原因在於膽汁中膽固醇濃度升高、膽囊排空減少與體重快速下降。當每日攝取熱量過低（如低於800大卡），脂肪大量動員進入肝臟，使膽固醇分泌增加，導致膽汁過飽和、結晶沉積；同時，因進食量少，膽囊收縮減少，膽汁滯留，也促使結石形成。

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謝文斌也提到，過去研究顯示，約有10–25%的快速減重者在數週內形成無症狀性膽結石，其中約1–3%可能進一步出現腹痛或急性膽囊炎。

膽結石的治療方式取決於是否有症狀。謝文斌說明，若無症狀，大多不需開刀，只要每6個月至1年做腹部超音波追蹤即可；若出現膽絞痛或併發症，則建議接受腹腔鏡膽囊切除手術。無法手術者可考慮使用熊去氧膽酸，但效果有限。

至於要如何預防？謝文斌提醒，應避免高脂肪飲食、控制體重、適度運動，並避免快速減重。飲食中適量脂肪可促進膽囊收縮，有助於預防膽結石形成。