肝基會走入嘉義阿里山鄉！逾300人接受保肝篩檢「6人轉診」

▲嘉義縣阿里山鄉山美村等免費保肝篩檢活動。（圖／肝基會提供，下同）

記者洪巧藍／台北報導

肝病一直是我國國病，根據衛福部統計，每年仍有7000多人死於肝癌，5000多人死於肝硬化。肝病防治學術基金會持續推動腹部超音波檢查，今（19）日深入嘉義縣阿里山鄉山美村衛生室，幫原民朋友做免費肝病、癌症指數抽血篩檢及腹部超音波檢查，有超過300人接受檢查，更發現6名需轉診進一步治療民眾，希望達到根除肝病的目標。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲肝基會總執行長楊培銘教授親自帶手提式超音波儀器，到山美村為不便外出的原民朋友做腹超。

肝基會大力推動「今年超了沒?腹超十年計畫」希望成為全民運動，本次透過嘉義縣衛生局的指導，在阿里山鄉山美村衛生室針對30歲以上民眾做免費保肝完整篩檢做腹部超音波檢查。

同時嘉義縣衛生局長趙紋華、肝基會總執行長楊培銘、肝基會嘉義分會執行長陳啟益及嘉義縣阿里山鄉衛生所主任張泰昇等則驅車前往不方便外出民眾家中，利用手提式腹超儀器，做腹部超音波檢查，希望協助所有檢查異常的民眾回到醫療院所接受治療或定期追蹤。

肝基會統計今日阿里山鄉免費保肝篩檢，接受抽血人數達347位，超音波人數346位，其中有6位檢查有需要轉診情況，包含發現性質不明肝腫瘤、腎水腫、腹水等狀況。

▲嘉義縣阿里山鄉山美村等原民朋友抽血篩檢。

楊培銘表示，由於肝臟沒有神經，很多民眾自我健康管理觀念不足，利用醫療資源較被動。而肝臟病變常是靜悄悄的發生，一旦發生不可逆的病變時常已不能積極治療，面對肝癌的不二法門，就是在腫瘤還沒有長大、出現症狀之前就先找到它，並將之根除。

趙紋華表示，目前政府提供年滿45歲~79歲(原民朋友提早到40歲)，可做B、C型肝炎病毒抽血篩檢，但終身只能接受一次免費檢查。此次肝基會帶著港澳台灣慈善金會愛心獎的支持贊助，進入台灣的偏鄉角落，為阿里山鄉山美、新美、茶山村等附近民眾做完整的肝臟檢查，並後續資助檢查異常弱勢民眾到醫療院所接受治療及追蹤，達到根除台灣肝病的目的，深表感謝。

▲嘉義縣阿里山鄉山美村等免費保肝篩檢活動。