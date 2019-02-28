補鈣不只防骨鬆！營養師曝「想減肥、降血脂」要補好補滿！

▲補鈣除了可以預防骨質疏鬆，其實還有其他功效。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／好食課楊哲雄營養師

我們都知道喝牛奶、吃起司補充鈣質非常重要，最常想到的就是預防骨質疏鬆，但鈣質除了幫助維持骨鈣之外其實還有許多與生活息息相關的功效，如果缺乏鈣質，不僅容易抽筋，連想要減重、維持身材都會變得不容易呢！

補充足夠鈣質、預防抽筋

有在運動的我們難免都有發生過抽筋問題，在我們的觀念中，抽筋只要補充水分、電解質，喝個運動飲料或者休息一下好像就能獲得改善。

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但如果常常發生抽筋的狀況，也許就要觀察是不是平常鮮奶、優酪乳、起司這些乳製品攝取不夠，造成體內鈣質不足！

鈣質與我們肌肉活動有著極大的關聯，是體內負責傳遞訊號的物質之一，在肌肉細胞中，鈣質可以幫助肌肉舒張放鬆。

不管我們在走路、拿東西或者執行任何動作時，肌肉會先出力收縮，接著適度的放鬆休息，讓我們節省能量並且預防受傷，如果體內嚴重缺乏鈣質，協助肌肉放鬆的訊號無法傳遞，肌肉就會持續緊繃，產生抽筋的現象！

因此如果常常抽筋，除了運動中要記得攝取足夠的水分、運動飲料，在運動後也別忘了補充牛奶、優格，不僅能攝取優質蛋白質，幫助肌肉生長，還能同時補充鈣質，預防抽筋的狀況持續發生。

▲若常常發生抽筋，可能是鈣質攝取不足！（圖／記者李佳蓉攝）

幫助減肥、提升代謝率、分解脂肪

維持身材一直是每個人都在意的課題，在飲食上我們嘗試過各種大大小小的調整，但鈣質卻是我們最容易忽略卻事關重大的小細節！

當我們長期鈣質攝取不足時，身體為了提升鈣質的吸收，會產生更多的副甲狀腺素，副甲狀腺素會分解骨頭中的鈣質，讓鈣質從骨頭進入血液，調節血液鈣質的穩定。

但副甲狀腺素除了調節鈣質之外，也是影響身體脂肪合成跟能量消耗的重要激素，副甲狀腺素會增加脂肪的合成作用，讓我們更難減去煩人的脂肪！

同時也因為影響到交感神經系統，會讓我們覺得比較疲憊、沒力，整天消耗的熱量減少，就算吃一樣份量的食物，體重也有可能上升，變得更難維持身材！

▲補充鈣質也有助降低血脂、提升代謝率。（圖／達志示意圖）

降低血脂、維持健康

鈣質可以在小腸裡，和食物中的磷酸鹽結合形成磷酸鈣，而磷酸鈣會和脂肪結合，讓脂肪的溶解度降低、因此可以減少脂肪在腸道的吸收。

研究顯示每天攝取大於600毫克鈣質，跟每天攝取小於600毫克的鈣質的人比較，體內血脂中過高的總膽固醇以及三酸甘油酯，可以降低得比較多。

想要維持正常的生理機能一定要補充足夠的鈣質！但根據統計，台灣決大部分的人鈣質攝取量都沒有達到標準。

除了喝牛奶之外，還有許多方式可以輕鬆補鈣，想要了解乳糖不耐、吃素可以怎麼補鈣嗎？本次的專題也有教大家怎麼輕鬆補鈣唷！



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