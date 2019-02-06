走路像踩小石頭！買鞋不想穿出雞眼　快記熟4大「選鞋地雷」

▲走路像踩小石頭！買新鞋避開「4大地雷」，腳底不會長雞眼。（圖／示意圖／記者李佳蓉攝）

記者嚴云岑／台北報導

走在平坦的柏油路上，腳上卻總有異物感，你檢查鞋子卻發現什麼也沒有，那可能是「雞眼」在作怪。物理治療師表示，雞眼好發於腳底3部位，除了與走路姿勢有關外，鞋子也佔了重要因素，建議民眾過年買新鞋時應注意4大地雷，尤其曾發生過雞眼者，更要注意足底保養。

汐止國泰醫院復健科物理治療師李昌翰表示，穿不合腳、鞋跟太高、楦頭太窄或鞋底過薄的鞋子，都容易造成腳底受壓不平均引發雞眼。

由於人類走路會有方向性，走路時力量會往小指頭聚集，許多穿著不合腳、鞋跟太高、或楦頭太窄的民眾，小指外側一開始會先發紅、發熱，經摩擦便曾死皮後，還會造成周邊組織發炎，每走一步都像刀在磨，此時就需接受3~6個月的物理治療，透過站姿、走路姿態調整。

▲「雞眼貼布」厚繭剝落繼續貼，1天後腳被「咬」出2個洞。（圖／資料照／台北市聯醫提供）

李昌翰提到，正常的足底壓力是在足根著地後直接進到外側，從小指頭方向往第二根指頭方向出去，有一部分人因為指頭上翹活動度較大，造成前足橫向韌帶支撐力不夠，每次走路壓力就會直接下沉到足弓處，「就像橋樑中心支撐不住」，久而久之也會引發雞眼的產生。

最後，李昌翰提醒，雞眼若疼痛到影響行走，除了需皮膚科醫師協助外，也可透過物理治療調整姿勢，包括站姿是否著重在某一腳、重心是否有往前偏移，從調整平衡感改善足底受力面積。至於疼痛點在前足足底者，也可將毛巾捲成條狀置於足弓處，透過反覆踩踏強化足弓肌肉，縮短前足與足跟距離，避免症狀持續發作。