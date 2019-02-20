腸胃爛要少吃！難消化的「5地雷食物」揭曉...還會害你早死



▲吃錯食物不僅會導致消化問題，甚至嚴重還會提高死亡的風險。（圖／取自免費圖庫Pixabay，以下皆同）



生活中心／綜合報導

你會很常遇到消化問題嗎？很有可能是你吃錯食物了！市場上充滿各式各樣的食物，而每種食物都有獨特的營養素和好處，但並非所有食物都能輕易讓胃部消化。對此，國外網站《Indiatimes》就整理出5種難以讓胃部消化的食物，其中加工食品的化學物可能會排不出體外，超加工食品甚至還會提高死亡風險。

人體的消化系統難以處理的5種食物：

1.加工食品

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舉凡洋芋片、糖果或是垃圾食物都是加工食品，難以讓胃部消化。由於高度加工食品會以大量添加劑保持食物的新鮮度，但是這些化學物質會傷害人體的健康，若是沒有排出體外，可能就會附著在腸道內層。

另外，《逛賣場7種「超加工食品」別買！法國研究：吃越多越早死》報導指出，超商和賣場內販售的零食、冰淇淋或是加工肉品等等都屬於「超加工食品」，若是太常吃可能會使死亡風險提高14％，且與早死猝逝也有所關係。



▲像是零食、冰淇淋或是蛋糕都屬於超加工食品，太常吃會讓死亡風險增加。

2.含糖的食物

相信大家一定都知道，含有糖的食物會對健康造成傷害。就算是宣稱無糖的甜味劑也不會被人體完全吸收，而人造甜味劑雖然不會提供什麼卡路里，但對於身體健康也不會有任何益處。

3.乳製品

也許你會感到很驚訝，但事實上，有些人真的無法消化乳製品，這就是所謂的「乳糖不耐症」，最常見的原因就是乳糖酶基因表現減弱，導致可以消化乳糖的乳糖酶不足，另外也可能是小腸絨毛上的乳糖酶不夠，或者少部分可能是小腸黏膜受損造成。



▲有些人只要一喝牛奶就狂跑廁所，這就是所謂的乳糖不耐症。



4.水果籽

水果籽通常只會經過胃部而不會被消化，為什麼呢？一般來說，混在果肉中的籽都可以吃，只是這些籽的外面會有一層堅硬的「被子」，會讓人體難以消化或吸收，通常都會在隔天排便時一起被排出體外。

此外，根據《ETtoday健康雲》過去的報導指出，如果你平常就有便祕的困擾，最好別吃芭樂籽。由於芭樂果實全部皆可食用，但若是腸胃功能比較差或是經常便秘者，吃芭樂籽可能會增加腸胃負擔，甚至引起便秘，這點需要多注意。

5.纖維

不管是可溶性還是不可溶性纖維，人體都無法消化，而且纖維其實也沒有卡路里，所以人體也無法透過纖維獲得任何能量。但是要注意的是，纖維對於消化系統來說非常重要，因為纖維能在腸道中推動多餘的廢物排出體外。

至於如果你已經有出現消化系統的問題，《老是脹氣、便秘？營養師曝「5妙招」改善消化...蘋果醋神助攻》報導就告訴大家5個改善消化功能的方法，分別是咀嚼口中的液體，並吞下固體、在飲食中加入一些蘋果醋、補充纖維、攝取戴有苦味的食物以及運用80／20飲食法則。



▲雖然纖維無法被胃部直接消化，但對於消化系統卻非常重要，可以讓廢物排出體外。