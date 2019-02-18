老是脹氣、便秘？營養師曝「5妙招」改善消化...蘋果醋神助攻



▲不會再一肚子氣啦！如果你有消化問題，就趕快嘗試以下5個妙招。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO，下同）



生活中心／綜合報導

你很常便秘或是脹氣嗎？如果是的話，那你就該好好照顧一下身體的消化功能啦！對此，國外健康網站《Nutrition Stripped》創始人McKel Hill營養師就傳授5個可以改善消化功能的妙招，原來在飲食中加入一些蘋果醋能夠讓消化功能變更好，不會再一肚子氣啦！

5個有效改善消化功能的方法：

1.咀嚼口中的液體，並吞下固體

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「咀嚼口中的液體，並吞下固體。」是Hill不斷強調的一個飲食法則，她認為能夠改善消化功能的最好、最基本的方式就是要確保食物受到充分咀嚼，好讓你可以像液體一樣吞下它。

此外，咀嚼液體也會激活口腔中的「消化酶」，能讓胃部準備好吸收食物的所有營養素，所以請你要記得，吃飯千萬別吃太快，要多花點時間徹底咀嚼食物。



▲吃飯應該要慢慢來、細嚼慢嚥，這樣才不會造成胃部不適。



2.在飲食中加入一些蘋果醋

由於經歷過發酵過程，因此蘋果醋中含有益生菌，這對人體的消化功能來說是相當有益的。Hill指出，蘋果醋也是一種酸，可以幫助胃酸水平較低的人，因為胃酸水平低會影響人體分解食物的功能。

Hill建議，如果你有消化問題，可以試著在生菜沙拉或是穀物中加入一湯匙蘋果醋，這樣不僅美味，也能帶來健康益處。

3.補充纖維

特別是蔬菜的纖維，因為需要更長時間咀嚼，所以有助於刺激消化液和酶，讓這些物質能夠順利工作！Hill表示，纖維其實就是健康的基礎，尤其是針對消化，因為纖維可以增加排便量，並為腸道提供豐富的益生元（益生元是腸道好菌的食物）。



▲纖維不僅能促進排便，更可以為腸道好菌提供益生元。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



4.食用帶有點苦味的食物

攝取苦澀的食物能夠刺激胃部消化，而酸性果汁可以幫助分解食物，最後能讓身體吸收更多營養素，像是生薑、肉桂、朝鮮薊或是大蒜都是步錯的選擇。

5.運用80／20飲食法則

Hill解釋，「80／20飲食法則」就是如果已經吃飽了，就不要再勉強自己一定要吃到100％飽，要讓胃裡留點空間攪拌、分解食物。

Hill說，她有很多患者都是因為「太餓了」，然後就暴飲暴食、吃很快，這也就代表他們沒有細嚼慢嚥，所以最後才會導致消化問題。



▲別讓自己吃到滿分飽，應該要給胃部留一點空間消化食物。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）