食補有學問！中醫師教你靠老祖宗這2招養顏顧身體

▲人蔘是許多民眾常吃的保健品。（圖／食品業者提供）

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現代人養身意識抬頭，隨著《延禧攻略》、《如懿傳》等宮庭劇大受歡迎，許多民眾也很好奇，古代的皇室貴族到底是如何養身的？除了劇中常見的小米粥、燕窩、阿膠等，中醫師鄒瑋倫表示，其實人蔘是歷朝歷代以來，君王嬪妃們經常使用的養生食材，而根據《本草綱目》、《神農本草經》等著作皆記載，高麗蔘又屬上品等級，民眾平時可藉由喝蔘茶來增強免疫力。鄒瑋倫中醫師也提供老祖宗的2招食補方式，讓愛美女性可以簡單吃出漂亮、吃出健康。

女性生理週期、經血不正常，不僅有可能影響生孕功能，也會加速子宮與卵巢老化，容易導致皮膚失去彈性、甚至會造成更年期提早來臨。中醫師鄒瑋倫表示，「女性想變美可從調養生理期做起，不妨在每次生理期之後食用高麗蔘，幫助滋養肝、心、脾、肺、腎，修復肝氣與補血，同時幫助提升睡眠品質。像是加入紅石榴、莓果等具有抗氧化能力，或是菇類含有多醣體能平衡免疫系統的複方飲品，也是忙碌現代人不錯的選擇。」

建議可在生理期第5天起開始喝人蔘茶或是人蔘複方飲，大約喝10天左右，幫助調整子宮收縮狀態，讓下一次的生理期更順暢。不過像是月經期間、正在感冒、過度虛弱、腎功能低下或是血壓偏高者，都不適合食用人參補身。

▲中醫師表示，長期食用人蔘能幫助提升睡眠品質。（圖／達志示意圖）

此外，「慢食」也是食補的關鍵之一，鄒瑋倫表示，細火慢燉可以把食物中的大分子逐漸濃縮成小分子，食物的精華更容易被身體吸收，血液循環變好之後，氣色、精神也會跟著變好。

鄒瑋倫也提到宮廷中的飲食選擇其實相當多，從正餐、點心、水果、湯品都有專屬人員細心打點，娘娘們的飲食均衡，多元吸收維生素、纖維質、蛋白質、碳水化合物等等，也是讓她們容光煥發的因素之一，建議愛美女性們平時要先飲食均衡，保持規律作息，並養成運動習慣，再依照個人需求適當選擇保健品，才能像宮鬥劇中的小主們一樣水噹噹。不過在食用任何補品之前，最好能諮詢醫師，了解自己的體質，才不會吃錯了造成反效果。