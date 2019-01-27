喝對能減肥！中醫揭「紅豆薏仁湯」超神功效：但有2點要注意

點評: 紅豆和薏仁碰在一起就是那麼厲害！



▲將紅豆和薏仁一起煮成湯，不僅不會對脾胃造成負擔，甚至還能減肥消水腫。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



文、圖／針到手抽筋 中醫師邱榮芳

現代人精神壓力大，心氣虛，飲食不節，運動量少，脾虛濕盛，既要袪濕，又要補心，還要健脾胃，非薏仁和紅豆莫屬。將薏仁和紅豆一起煮成湯，意在促進它的有效成份充分被人體所吸收，同時又不會給脾胃造成負擔。

這也告訴了我們一個道理，其實有很多小病，都可以自己進廚房裡找藥，而食物就是最好的藥。紅豆薏仁湯基本上堪稱人人皆宜，功效非同小可，更是消腫減肥好幫手！中醫恰恰是利用它這種「清」的性質，來為人體除濕。

★紅豆

特性：味甘酸、性平

保健功效：

1.含有一種皂鹼，有健胃、生津、益氣、消腫及解毒等功能，對於治療腳氣病效果極佳。

2.纖維質含量豐富，有效刺激腸胃蠕動、利尿、還有預防便祕、增進排便順暢的效果。

3.可幫助排除體內水分作用，改善浮腫，適合濕性體質的人。

4.能利尿、消腫、排膿與解毒、行血，故適合活動量少的患者食用。

對應症狀：腳氣水腫、黃疸、腎炎水腫、濕熱下痢、糖尿病、皮膚瘡毒、酒毒醒酒。



▲紅豆富含纖維，能夠促進腸胃蠕動，預防便祕。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



★薏仁

特性：味甘、性平

保健功效：

1.含有一種薏苡素，可清熱排毒，加速人體新陳代謝和血液循環，且所含蛋白質可分解蛋白質酵素，軟化皮膚的角質層，讓皮膚更顯光滑有彈性。

2.代謝水分濕氣、美白、潤澤肌膚、健脾補肺、清熱、利濕、利尿強骨、促進子宮收縮。

3.富含膳食纖維，可促進腸道蠕動，排除體內廢物，預防腸道癌症發生。

4.現代藥理研究已指出：薏仁有抑制癌細胞成長的作用。

對應症狀：食慾不振、瘡毒、皮膚濕疹、筋骨濕痺、水腫。



▲薏仁不僅能代謝體內的水分，還可以抑制癌細胞成長。（圖／視覺中國CFP）



最後，邱醫師特別提醒

1.薏仁會使身體虛冷，懷孕的婦女以及生理期間，要暫停食用。

2.任何食物皆要以均衡為原則，不可偏食與過量。



▲不管是處於經期或是孕期的女性，最好都不要吃薏仁。（圖／記者謝婷婷攝）



本文經《針到手抽筋 中醫師邱榮芳》授權同意轉載，原文在此