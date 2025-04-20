肥胖分4種體質！專家推薦「3款減重花草茶」

▲近幾年飲用花草茶成為減重潮流。（圖／達志／示意圖）

文／食力

努力節食運動，體重卻停滯不減？一但鬆懈又會迅速反彈？這樣的困擾並不少見。根據國健署統計，台灣18歲以上成人中，有超過5成屬於過重或肥胖族群。

減重不只是意志力的較勁，從中醫角度看，雖然中藥減重效果只要對症下藥、效果不錯，不過、畢竟中藥苦苦的，每個人體質不同，適合的減重方法也不盡相同。而這幾年，「喝茶減重」蔚為風潮，但不少人忽略了，茶喝對了，才能發揮調整代謝的作用。

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中醫解析：減重與體質息息相關

《黃帝內經》有云：「形不足者，溫之以氣；精不足者，補之以味。」中醫對肥胖的理解，遠不止熱量與運動，而是將其視為氣血運行失衡與臟腑功能失調的結果。阿利博士中醫師歸納臨床中醫常見減重困難者，多屬下列4種體質類型：

脾虛濕盛型：容易水腫、腹脹或排便不順，吃得不多卻瘦不下來。

肝鬱氣滯型：常因壓力或情緒波動而暴飲暴食，腹部容易囤積脂肪。

痰濕阻滯型：身體偏沉重、代謝差，運動容易感到疲憊無力。

陽虛代謝型：怕冷、手腳冰涼，基礎代謝慢，即使節食也難見成效。

了解體質，是選擇正確減重方式的第一步。與其急著問「喝什麼茶會瘦」，不如先想「我的體質該怎麼調理？」。阿利博士依據30年中醫臨床經驗，精選3款花草茶、對應常見體質問題，讓人在不節食、不極端的情況下也能慢慢喚醒代謝節奏，找回屬於自己的瘦身步調。

3款減重的花草茶推薦

阿利博士中醫師常用以下3款天然花草，針對不同體質的調理需求，協助中醫治療、來發揮日常減重輔助的潛力：

1、洛神花：清熱降火、促進代謝

洛神花性寒、具清熱解暑作用，傳統上被認為有助代謝體內多餘水分與脂肪。其天然成分如花青素與有機酸，可能具抗氧化潛力，可作為日常保健飲品的一部分，協助維持身體平衡。但由於洛神花性寒，腸胃虛寒者、經期女性、孕婦及慢性病患者應特別留意飲用量，並建議先諮詢專業醫師意見。

適用症狀：食慾不振、體內燥熱、水腫、小腹脂肪堆積。

推薦體質：熱性體質、代謝偏慢、容易水腫或喜食油膩者。

推薦搭配：蜂蜜、陳皮或甘草，提升口感並調和寒性。

選購建議：選擇花瓣完整、色澤深紅、無添加漂白劑的乾燥洛神花。

沖泡建議：取3～5朵洛神花，以熱水沖泡5分鐘，可加入蜂蜜或檸檬片調味，亦可冷泡當作夏季涼飲。

2、荷葉：消脂去濕、舒緩脹氣

荷葉性平偏涼，具有健脾利濕、消脂降壓的作用，是傳統常見的瘦身花草茶配方之一，能幫助緩解腸胃脹氣與改善油膩飲食後的不適，但孕婦或脾胃虛寒者應特別留意飲用量，並建議先諮詢專業醫師意見。

適用症狀：腹部肥胖、水腫、胃脹氣、食慾旺盛。

推薦體質：濕熱型、脾胃功能偏弱、容易累積體脂與濕氣者。

推薦搭配：決明子、陳皮或茯苓，加強利濕與降脂效果。

選購建議：選擇色澤自然、不焦黑、無黴斑的乾燥荷葉片。

沖泡建議：取適量荷葉片剪碎(約35克)，熱水沖泡10分鐘，口味較清淡者可適量加入甘草調和。

3、馬黛草：提神抗疲、促進燃脂

馬黛草性溫，富含咖啡因、兒茶素與多種礦物質，有助提神醒腦、抗氧化與促進脂肪代謝，常被稱為「南美綠茶」。由於含有天然咖啡因，建議避免空腹或睡前飲用，以免影響睡眠。

適用症狀：疲勞倦怠、注意力不集中、代謝低下。

推薦體質：氣虛型、熬夜勞心者、需要提升燃脂效率者。

推薦搭配：檸檬、薄荷或菊花，提升風味並協助解熱。

選購建議：選擇無人工香料、葉片自然翠綠、無霉味的純馬黛草茶。

沖泡建議：取3克馬黛草，以80度C左右熱水沖泡5分鐘，可重複沖泡2～3次，適合在早晨或下午飲用提升精神。

減重花草茶輔助中醫調理案例分享

以下、阿利博士中醫師分享3個案例，讓大家了解如何利用花草調理幫助身體恢復健康。不過，每個人體質和需求都不同，生病時仍然建議尋求專業醫師的診療，以確保獲得最適合的治療方案。

案例一：35歲上班族女性，肝鬱氣滯型

小霜工作久坐、壓力大，作息不穩又常因情緒緊繃而暴食，導致腹部肥胖、燥熱水腫。她開始在下午飲用洛神花搭配陳皮作為日常保養，搭配簡單的辦公室伸展運動。3週後，小霜感覺腿部不再像以前那麼腫脹，整天的精神也變得比較清爽。

案例二：45歲家庭主婦，痰濕阻滯型

三寶媽阿芳天天忙於照顧家人，無暇運動加上愛吃甜食和冰飲，經常感到疲倦、腸胃脹氣、體重上升。她開始每天午後飲用荷葉茶搭配決明子與茯苓，並養成餐後散步習慣、減少冰品攝取，約1個月後，她精神比以前好多了，小腹平坦許多，排便也更規律。

案例三：28歲男性工程師，氣虛代謝型

阿哲工作時間長、常熬夜寫程式，白天容易疲憊、專注力低落，體重也難控制。阿利博士推薦他每天早上飲用馬黛草搭配檸檬與薄荷，並提醒他多補充溫性食物與穩定睡眠。約3週後，他體力明顯提升，思緒清晰許多，腰部線條也明顯改善。

了解自身體質結合花草茶，讓代謝更有感！

中藥減重的效果是不錯的，不過真正有效的減重，不該是與身體對抗，而是與身體合作，透過了解體質，結合適合的花草茶與健康生活方式，可溫和支持身體代謝循環。

阿利博士中醫師始終相信，花草的力量不在於多強烈，而在於它每天都能陪伴著你，慢慢調整，真正有感。體質與反應因人而異，若有慢性病或特殊需求，歡迎來詢問我，或者諮詢專業醫師，找到最適合自己的調理方式！

你應該要知道的食事

近幾年，飲用花草茶成為減重潮流，若想找到合適的減重方法，則需先了解自身體質，並結合適合的花草茶與健康生活方式，才能發揮最佳的代謝作用。