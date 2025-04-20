「兒童便秘」有3段好發期！醫曝「4大常見狀況」

▲兒童便秘是常見的健康問題。（圖／示意圖／達志影像）

記者趙于婷／台北報導

便秘是兒童常見的健康問題，臨床表現包括一周排便次數小於三次以下、排出硬大便、排便困難等。醫師指出，如果發現孩童在排便時「異常用力或疼痛、糞便呈現堅硬粒狀、曾經因為糞便太粗造成馬桶阻塞、糞便或擦屁股的衛生紙上有血」等，都可能是便秘的表現。

台北市立聯合醫院仁愛院區小兒科主治醫師陳韋廷表示，大部分便秘的原因為功能性便秘，在兒童有三個好發時期，第一個時期是嬰兒期開始增加副食品，飲食中的母奶或配方奶量逐漸減少時；第二個時期是幼兒期，在進行如廁訓練時；第三個時期是學齡兒童期，有些孩童會排斥在學校如廁，因為憋大便造成便秘。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳韋廷說，家長應在這些時期，多觀察孩童排便頻率、大便的外觀與排便時的表現，少部分便秘可能是神經系統、內分泌系統或其他問題造成，建議先經由醫師評估是否有危險症狀，是否需安排進一步檢查，以排除少見的器質性問題。

除此之外，硬便本身或是硬便造成的肛裂，可能會加劇排便時的疼痛，讓孩童對排便產生畏懼，反而出現憋大便的動作，累積在腸道的硬便內的水份因此被腸道再次吸收，使得這些大便更加乾硬難以排出，形成惡性循環。

便秘的治療包括飲食習慣調整、排便行為調整與藥物。飲食調整的部分為攝取足夠的水分與膳食纖維，一般健康孩童每日所需水份依體重調整，通常10公斤的孩童會需要每天1,000毫升的水份，而膳食纖維的部分，幼兒需要每天2到3份蔬菜與2份水果，學齡孩童需要每天3到4份蔬菜與3份水果。

排便行為調整的部分為建立每天規律的如廁時間，建議安排在三餐飯後，此時因為正常的胃結腸反射，腸道蠕動會增加，容易出現便意，可以鼓勵孩童坐在馬桶上至少5分鐘，嘗試是否可以解便，如果馬桶的高度較高，可以另外幫孩童準備小板凳，踩上之後膝蓋高度會高於肛門，更好出力讓大便排出。

陳韋廷也提醒，有部分長期便秘的孩童，在飲食與排便行為調整的同時會需要一段時間的軟便藥輔助，特別是直腸有硬糞便嵌塞的病童，需要塞劑或口服軟便藥先協助這段硬便排出，再接續維持期的口服藥，以達成更好的療效。