別吃錯！維他命、魚油、鈣片...空腹or飯後吃？正確時機曝

▲保健食品應該在什麼時機點吃最好？（圖／翻攝自pixabay）



記者謝承恩／綜合報導

保健食品到底要「飯前吃」，還是「飯後吃」？這可是大大有學問！專家指出，許多人買了保健食品後，常抓一把就往嘴裡吞，成效往往不佳，甚至遇到腸胃敏感的人，吃錯時機還可能會有反胃的情形。

營養師江欣樺常在《營養師輕食》粉專中分享保健知識，日前他透過影片指出，國人最常食用的保健食品，如Ｂ群、魚油、鈣片、益生菌等，最讓人搞不清楚的，是到底要「飯前吃」、「飯後吃」才好？此外，有民眾不只會吃一種，而是多種保健品一起食用。

江欣樺提醒，小心別犯了「錯誤吃法」而渾然不覺，建議可遵守以下的食用秘訣：

1.綜合維他命、B群（我國最多人使用）：飯後食用

很多的綜合維他命B群都含有礦物質，如鐵、鎂等等，而所有礦物質在吸收以前，都必須要與「運輸蛋白」做結合，所以在飯後吸收率是會比較好的。另外，現代人的腸胃較敏感，很多人在空腹使用綜合維他命或B群時，會有反胃的情況，建議在飯後食用，就可以降低不適感。

▲鈣片在睡前食用，還能助眠。（圖／翻攝自pixabay）

2.油脂類營養品：飯後食用

包含維生素ADEK、魚油、藻油、紅花籽油、月見草油、蝦紅素、茄紅素等，在飯後食用會有較好的吸收與利用率，但要注意必須跟「甲殼素」之類的營養品「隔開使用」，因為「甲殼素營養品」會降低「脂溶性營養素」的吸收。

另外魚油跟鈣片也盡量隔開使用，因為兩者同時使用的情況下，容易會引起「交互作用」而導致消化不適。而魚油最好的時間點是在「晚餐飯後食用」，而鈣片則在「睡前食用」尤佳，不僅避免消化不適外，鈣片在睡前使用，還能些微促進睡眠。

▲魚油避免與甲殼素、鈣片一同食用。（圖／取自免費圖庫pixabay）

3.益生菌：空腹／飯後，視情況而定

若是該款益生菌較不耐酸鹼，則在飯後食用較好，因為飯後的食物會稀釋胃酸的濃度，這樣活菌才不容易死掉。如果這個益生菌較耐受酸鹼的話，則可選擇空腹或睡前單獨吸收。

另外一個較為爭議的是「吃抗生素到底該不該吃益生菌？」，有的人會認為吃抗生素再吃益生菌，會讓益生菌都被殺光，江欣樺表示，他認為是應該要補充益生菌的，只需要隔開三小時使用就好，特別是此時的消化道已經被抗生素摧殘過，更需要好菌的補充。





▲益生菌有分為耐酸鹼與不耐酸鹼的。（圖／達志／示意圖）

4.葉黃素：飯後食用尤佳

葉黃素分成「游離型」跟「酯化型」，一個是煮好了可以直接吃（游離型），另一個是生的，要煮一下才能吃（酯化型）。

「游離型葉黃素」可以直接被吸收，因此不管是空腹或飯後都可以食用，而「酯化型葉黃素」要分解後才能被吸收，所以建議在飯後食用（飯後因消化緣故，會分泌脂肪分解酶，剛好用來分解酯化型的葉黃素）

另外，江欣樺也提醒，雖說游離型葉黃素在空腹及飯後都可以，但是市面上的葉黃素產品多半會有副原料例如：花青素、蝦紅素、維生素A、礦物質、維生素等等，所以一樣是建議在飯後食用比較好哦！