子宮肌瘤盛行率高！醫曝「5大地雷飲食」恐加劇生長

▲「子宮肌瘤」是女性常見的良性腫瘤。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

「子宮肌瘤」是女性常見的良性腫瘤，有些女性可能會出現月經不規則、經血過多、腹部脹痛或頻繁排尿等問題。中醫師周宗翰指出，子宮肌瘤主要和過量的雌激素波動、身體慢性發炎有關，因此有子宮肌瘤的女性，在飲食上要特別注意避免吃過多的紅肉、高糖食物和咖啡因等。

周宗翰說明，子宮肌瘤是一種盛行率很高的婦科疾病，台灣的盛行率約在20到50%，並且盛行率隨著患者年齡上升而逐步增加，一般肌瘤的治療方案仍會以保守治療與追蹤為主，只有在肌瘤生長激素過快、大小超過6公分、壓迫器官、造成不正常出血或影響患者生育計畫時，才會建議手術。

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而有子宮肌瘤的患者，除了定期追蹤之外，日常的飲食也很重要。周宗翰提醒，飲食上建議避免過度攝取以下5大類型食物。

1.避免過多攝取紅肉、加工肉品

紅肉和加工肉品（如香腸、培根、火腿等）有較多的飽和脂肪和膽固醇，這些成分可能刺激體內雌激素分泌，可能會促使子宮肌瘤的增長，所以在動物性蛋白質的攝取上，建議可選擇魚類、禽肉或植物性蛋白質。

2.限制高糖食物的攝入

高糖食物會引起血糖波動，進而刺激胰島素分泌，當胰島素生長因子與胰島素的濃度過高，就會刺激子宮，會造成子宮平滑肌異常增生。

3.避免過量咖啡因

咖啡因會刺激腎上腺素分泌，可能導致體內激素水平不穩，因此會影響子宮肌瘤的生長，尤其是如果出現月經異常或腹痛等症狀時，更需要避免攝取過量咖啡因、能量飲料等。

4.避免過多的高脂肪食物

高脂肪食物（尤其是動物性脂肪）會增加體內的炎症反應，過多的脂肪也可能與荷爾蒙失衡相關，建議可選擇健康的脂肪來源，如橄欖油、亞麻籽油等。

5.過量鹽分的攝入

高鹽飲食可能會引起高血壓，增加心血管疾病與肝臟負擔，也可能加重子宮肌瘤患者的症狀。