男女泌尿道感染原因不同！醫4招防範：內褲半年換、少用免治馬桶

▲書田診所泌尿科主任醫師張雲筑，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

泌尿道感染問題擾人，醫師指出，女性比起男性得到泌尿道感染機率高，而且成因不同，女性多是不正確衛生習慣，男性則是性傳染疾病問題。要防範泌尿道感染，建議做好4大生活習慣，其中私密處清潔部分要注意正確擦拭，容易反覆泌尿道感染的患者，盡量不要使用免治馬桶，而內褲不論材質都應該半年更換一次。

書田診所泌尿科主任醫師張雲筑在「書田會客室」影片中分享泌尿道衛教，談到為何女性比較容易泌尿道感染，主要是因為先天結構，男性的尿道有十多公分長，而且露在外面，女性的尿道卻只有4公分長，而且包覆在陰唇當中，因此細菌非常容易滋生在潮濕悶熱的環境裡面，並且向內鑽入尿道造成感染。

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值得注意的是，兩性得到泌尿道感染的原因並不相同，張雲筑指出，女性得到泌尿道感染往往是來自於不正確的衛生習慣，比如水分攝取不足、長時間憋尿、性行為後未清潔或是如廁後擦拭方式不正確等。而男性的泌尿道感染則往往與性傳染病有關。

張雲筑指出，泌尿道感染常見的症狀包括有排尿刺痛、灼熱、下腹痠痛、有下墜感、頻尿、急尿、尿液混濁甚至出現血尿的情形，建議儘速就醫。如果合併有腰痛、發燒、寒顫等等更嚴重的症狀，表示感染可能已從尿道膀胱一路擴散到了腎臟，此時需要更積極的治療。至於要如何改善預防，張雲筑建議維持泌尿道健康的四大面向：

多喝水、不要憋尿

張雲筑表示，水分的攝取有助於尿液的生成。尿液排出時，能夠沖刷尿道口的細菌。長時間憋尿，細菌會從尿道一路入侵到膀胱，在膀胱內繁衍造成感染。因此一旦有尿液，請盡快去上廁所，不要憋尿。

維持私密處的清潔

張雲筑指出，私密處擦拭方向應該是「前面擦一次，後面擦一次」，不要把肛門的細菌帶到尿道口。容易反覆泌尿道感染的患者，也請盡量不要使用免治馬桶，因為強而有力的水柱沖刷可能會把肛門旁邊的細菌沖到尿道口造成感染。

在穿著方面，張雲筑提醒，穿太緊的牛仔褲或是褲襪會使得私密處無法通風，細菌容易滋生。無論買了號稱材質多厲害的內褲，建議每半年更換一批新的內褲。

張雲筑也提到，運動後或是游泳後，衣服濕透了請盡快更換回乾爽的衣物，因為細菌容易滋生在潮濕的環境。另由於血液是細菌的最愛，建議女性生理期間每兩小時更換一次生理用品。

建立性生活的衛生習慣

張雲筑提醒，性行為前雙方都應該做好私密處的清潔，減少細菌量，避免感染的發生。性行為後請盡快的排尿，很多女性會在性行為後會陰部的細菌因為摩擦被帶入尿道造成感染。因此性行為後盡快的排尿有助於清除進入尿道的細菌。

飲食的助攻

張雲筑表示，建議適量攝取維生素C以及益生菌。維生素C能夠提升免疫力，而且能夠酸化尿液，抑制膀胱中的細菌滋生。也建議適量攝取益生菌，因為體內的壞菌太多更容易造成感染，藉由益生菌去調節體內的正常菌叢，也是提升免疫力的方式。