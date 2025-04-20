「心房顫動」不可不知！中風機率高5倍　中西醫分享養心攻略

▲心臟內科謝仁哲主任（右一）、陳威佐醫師（中），以及中醫部王健豪副主任（左），分享中西醫養心攻略。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「醫師，我的心臟有時候突然砰砰跳，還跳很快！」小心，可能就是心房顫動的徵兆，19日上午花蓮慈濟醫院舉辦「慈醫365．健康又幸福」系列講座「心臟亂跳．中風快到？不可不知的『心房顫動』」，由心臟內科謝仁哲主任、陳威佐醫師，以及中醫部王健豪副主任，分享測心律、穩心律和防血栓的秘訣、同步國際間最新的脈衝場消融術（PFA），以及中醫養心攻略。

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▲▼謝仁哲主任說，心跳忽快忽慢「碰碰跳」時，可以用手機或者紙筆，依照SHED將當時狀態記錄下來，能協助醫師進行診斷。

根據統計80歲以上的高齡族群，心房顫動的發生率更高達10%，而且患有心房顫動的病人，中風機率是一般人的5倍。心臟內科陳威佐醫師指出，心房顫動是由左心房異常放電所引起，導致心跳不規則且多數時間偏快，除了引發心悸、無力、頭暈等症狀外，若不加以控制，長期心跳過快會對心臟造成衰竭，並使得心房血液滯留，進而形成血栓，增加中風、心衰竭等嚴重併發症風險。

陳威佐醫師說，心房顫動的治療需從三個重要層面著手，形同「三足鼎立」，缺一不可。

●第一足，是最重要的「中風預防」。心房顫動容易導致血栓形成，進而引發中風，因此需要使用抗凝血藥物來降低風險。

●第二足，是「慢性病的整體控制」，許多心房顫動病人同時也患有高血壓、糖尿病等慢性疾病，若僅針對心律不整進行治療，而忽略其他病症，將會影響整體療效。

●第三足，則是「預防心房顫動發作」，部分病人會因心跳過快、心悸等不適症狀而影響日常生活，這時可視病情選擇使用藥物控制，或進一步接受「心導管消融術」來進行節律調整。

▲▼陳威佐醫師分享，適量且規律的運動、健康飲食、控制慢性病、避免飲酒過量、戒煙及維持理想體重等，都是預防心房顫動發生的好方法。

為了提供東部地區民眾更適切的治療方式，花蓮慈院與國際間同步，2025年為東台灣引進第一台脈衝場消融術(PFA)設備，利用極短時間釋放高壓電脈衝，選擇性電溶異常心肌細胞，達到心臟精準醫療的成果。

陳威佐醫師說，因為不同細胞對應的脈衝場電壓不同，設定針對對應心肌的電位，快速、準確的消融目標區域，不僅不會傷及周邊組織導致食道灼傷、橫膈神經麻痺與肺靜脈狹窄等併發症，還能大幅提升安全性、縮短手術時間與病人術後的感受，且相對傳統電燒減少27% 復發風險。

陳威佐醫師也分享，適量且規律的運動、健康飲食(低膽固醇)、控制慢性病（如高血壓、糖尿病）、避免飲酒過量、戒煙及維持理想體重等，都是預防心房顫動發生的好方法，最後則是提醒民眾，若出現胸悶、心悸、疲倦或暈眩等症狀，應及早就醫檢查，以利進一步診斷與治療。

心跳忽快忽慢「碰碰跳」，怎麼辦？謝仁哲主任分享，這時可以用手機或者紙筆，將當時狀態記錄下來，可以依照SHED來記錄，症狀（Symptom）、心跳脈搏速度（Heart Rate）是否規律、吃（Eat）什麼食物或藥物、在做什麼事情（Do），這些都是能協助醫師進行診斷的重要資訊。

▲▼王健豪分享按摩內關穴，能緩解心絞痛，也可以改善嘔吐、暈車、呃逆、失眠與焦慮等問題。

「若是仍感覺心跳還在不正常時，到鄰近的診所、醫院做心電圖，能協助醫師做出正確的判讀。」謝仁哲主任說，但有些病人還來不及做心電圖，心臟就回歸正常跳動，或是裝置24小時持續心電圖監測記錄器、一周或兩周長期間心電圖監測儀，也抓不到心臟亂跳時，這時可考慮使用相關智慧健康監測工具，例如經過衛福部食藥署認證通過的蘋果手錶(Apple Watch)、歐姆龍心電血壓計或皮下植入式心律監測記錄儀等，不僅能監測心電圖，也可以隨時隨地監測心臟健康，將測量數據提供給醫師參考並安排最適合的心律不整偵測檢查。

中醫認為「心主血脈，其華在面」，心、血、脈密切關聯，面目脈管豐富，所以心氣的盛衰，可以從脈搏的變化和面部色澤的表現反應出來。專業心臟內科醫師深入淺出解析心房顫動，中醫部王健豪副主任也分享中醫養心攻略。

王健豪醫師表示，心臟健康不僅要關注身體的體質，還需針對每個病人的不同證型，進行個別調理。此外，王健豪醫師特別提醒大家，要避免暴飲暴食、保持適當運及充足的休息，從日常生活開始調理，有助於保持心臟健康，飲食則遵循五穀為養、五果為助的原則，以維持身體的精氣與氣血。

針對心臟的穴位按摩，王健豪醫師介紹位於在手腕內側第一腕橫紋向上（向心）兩寸，兩筋之間貼近橈側肌腱的內關穴，不僅能緩解心絞痛，也可以改善嘔吐、暈車、呃逆、失眠與焦慮等問題。

健康講座不僅有中西醫進行心房顫動大解密，還贈送每位參與民眾一包寬心養氣飲，王健豪醫師說，寬心養氣飲有益氣生津，養心安神的效果，能改善氣虛津傷、心悸怔忡、心悸氣短、心煩失眠等，希望讓前來聆聽講座的民眾都能「寬心」也「養氣」。

「慈醫365‧健康又幸福」系列講座預計每季舉辦一場，邀請花蓮慈院各專科醫師分享健康資訊，花蓮慈濟醫院YouTube官方頻道也會定期分享衛教影片，歡迎有興趣的民眾訂閱，或私訊花蓮慈院FB粉絲專頁期望的演講主題。