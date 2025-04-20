台「麻疹、百日咳」疫情創6年新高　禍首是這國

▲許多國家深陷麻疹警報，台灣疫情也創6年新高，許多境外移入案例來自於越南。（示意圖／資料照／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

越南近年來成為台灣人的熱門旅遊國家之一，據疾管署資料，台灣2025年至今的百日咳、麻疹疫情雙雙創下6年新高紀錄，許多案例正是來自越南，其中越南的百日咳案例甚至暴增21倍，相當驚人！由於百日咳、麻疹的高風險族群皆是嬰幼童，專家也呼籲家長最好先帶孩子接種疫苗再前往越南遊玩。

百日咳有著「嬰兒殺手」的封號，近期在全球疫情持續攀升，根據疾管署資料，台灣今年已累計11例百日咳確定病例，病例數為6年同期最高。其他鄰近國家疫情也同樣嚴峻，例如日本病例數創7年新高；中國2024年案例數是2023年的14倍；而越南更嚴重，2024年病例數是2023年的21倍，且發生多起死亡案例。

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不只百日咳，越南的麻疹疫情同樣駭人，2025年截至3月中旬，全國累計超過4.2萬例疑似病例，其中5例死亡，超過70%病例為9個月至15歲以下孩童，其中超過95%未接種疫苗，另鄰近國家及地區包括日本、韓國及香港等境外移入病例多來自越南。

疾管署副署長羅一鈞提醒，目前國內已經累積22例麻疹病例，其中有14例為境外移入都是來自越南，病例已創6年新高。羅一鈞說，國內已將越南列為旅遊疫情建議等級的第二級警示。此外，美國、加拿大近期疫情也明顯上升，美國麻疹疫情也已經列為旅遊疫情建議等級的第一級注意。

▲越南近年來成為許多台灣旅客的新選擇，2024年就有130萬人入境越南。圖為越南巴拿山黃金橋 （圖／台灣觀光協會）

根據越南官方數據，越南2024年的台灣入境旅客人數為130萬人，排名第三，僅次於南韓、中國。羅一鈞提醒，若想前往越南旅遊，家中如有年滿1歲幼兒，請按接種時程儘速攜至衛生所或預防接種合約院所接種MMR疫苗，並避免帶未接種MMR疫苗之幼兒前往流行區。因故必須攜帶6個月以上未滿1歲的嬰兒前往麻疹流行區，出發前2至4周可洽衛生所或旅遊醫學門診評估自費接種MMR疫苗。

在越南旅遊期間，應隨時注意個人衛生，勤洗手、不觸摸口鼻、適時佩戴口罩。返國時如有發燒、流鼻水、紅眼、咳嗽、出疹等麻疹疑似症狀，入境時應主動告知機場檢疫人員並配合健康評估。

百日咳同樣對嬰幼童較為危險，羅一鈞表示，有疑似症狀如陣發性嚴重咳嗽、呼吸有哮喘聲、咳嗽後臉潮紅或發紫及咳嗽後嘔吐，應及時就醫與診斷。接種疫苗是預防百日咳最有效的方法，嬰幼兒於出生滿2、4、6、18個月，以及滿5歲至入小學前皆需各接種一劑百日咳相關疫苗，務必按時接種，以獲得足夠保護力。

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