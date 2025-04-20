「泰潑水節防3病」韓生食要吃驅蟲藥？　專家給答案

▲2025年的泰國潑水節長達5天，預料吸引眾多全球旅客前往，專家提醒要特別注意M痘疫情，避免與不特定人士密切接觸。（圖／新華社照片）

圖文／CTWANT

泰國潑水節猶如華人農曆春節，2025年的潑水節從4/12至4/16，吸引台灣等世界旅客前往，專家提醒要特別注意M痘、登革熱、腸胃炎3種疾病。南韓也是台灣民眾最愛旅遊國家之一，由於嗜吃生食，韓國當地民眾習慣每半年吃一次驅蟲藥，藥師提醒，如果當心吃進寄生蟲，返台後可在醫師指示下服用驅蟲藥即可，不必過分擔心。

泰國於今年1月向世界衛生組織（WHO）通報3例新型M痘，根據疾管署資料，M痘原是透過接觸動物感染，2022年發展出能透過人際接觸傳染的IIb型，引發全球大流行；2023年3月，剛果民主共和國發現首例第I分支性傳播案例，後續爆發人際傳播Ib型病毒疫情，此類型M痘傳染性更高。

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由於泰國出現新型M痘，疾管署建議前往泰國的高風險族群先接種疫苗，M痘疫苗需接種2劑，2劑間隔至少4週，接種疫苗至少需14天才可產生完整保護力，民眾出遊前如預期有風險行為，應提早至少6周前接種疫苗。

若已來不及接種，就建議避免出入可能與不特定人士密切接觸之高風險場域，旅遊期間也應避免接觸野生動物，減少人畜共通傳播風險。如有出現發燒、皮疹、水泡或膿疱等疑似症狀，務必於入境時主動洽疾管署檢疫站協助評估。

除了M痘之外，泰國旅遊也要當心登革熱、腸胃炎。新南向人員健康服務中心執行長、台大家醫科醫師彭仁奎表示，建議戶外活動時穿著淺色長袖衣褲、包鞋及長襪，儘量減少裸露部位，並正確使用含敵避（DEET）成分的防蚊蟲藥劑，預防病媒蚊叮咬。

▲韓國美食包括醬蟹、醬蝦等皆是生食，因此許多韓國人習慣定期吃驅蟲藥預防寄生蟲。（圖／翻攝自維基百科）

此外，國內近年A型肝炎(糞口傳染)的發生率已大幅下降，30歲以下民眾大部分沒有抗體，呼籲國人如前往衛生條件較不佳的地區時，應留意飲水食物及環境衛生，避免生飲、生食，尤其生蠔或水產貝類，應澈底煮熟再食用，並常以肥皂(或乾洗手液)洗手，以免感染A型肝炎或其他腸道傳染病。

韓國旅遊除了同樣須預防流感等呼吸道疾病，日前韓國旅遊作家王天中曾在臉書PO文表示韓國人會定期吃驅蟲藥，引發熱烈討論。王天中說，韓國人因為經常吃生食，例如醬蟹、醬蝦、生章魚等，烤肉時包肉生菜、大蒜、蔥也都是生的，所以習慣每半年吃一次「驅蟲藥」。

營養師程涵宇表示，根據韓國官方資料顯示，肝吸蟲是最常見的寄生蟲佔77%，感染率最高的區域為居住在韓國五大江流域（如蟾津江、洛東江等），但根據韓國疾病管理本部（KDCA）2014年腸道寄生蟲感染調查報告，4萬1909名受檢者中僅有6.6%感染寄生蟲，比2005–2014年10年間的平均 10.3%低，且自2012 年以後感染率便持續下降。

程涵宇說，有鑑於寄生蟲感染率降低，目前韓國官方已不再大力鼓吹定期吃驅蟲藥，且建議諮詢醫師後再服用相關藥物。

台北市藥師公會發言人王明媛表示，驅蟲藥在台灣屬於醫師處方藥，但是到韓國旅遊擔心生食的安全性，其實回國後就醫再取得驅蟲藥服用也可以，驅蟲藥是直接阻斷感染寄生蟲之葡萄糖吸收，進而讓寄生蟲不能生存死亡，驅蟲藥在人體僅微少部份由腸胃道吸收，所以大人和小孩劑量相同，是相對安全的藥物，偶而服用不必過分擔心。

▲營養師程涵宇表示，根據韓國官方數據顯示寄生蟲感染率已下降，因此不必過分擔心。（圖／程涵宇提供）

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