單身狗哭了！美研究：「牽手」能夠舒緩疼痛　你還吃止痛藥？



▲牽手不僅是愛的一種表現，還具有「舒緩疼痛」的功效。（圖／取自免費圖庫Pixabay，以下皆同）



生活中心／綜合報導

情侶「牽手」不僅僅是一種愛的表現，更還具有舒緩疼痛的療效！國外網站《Bright Side》指出，一項美國的研究發現，當你感到痛苦或是生病的時候，只要牽著伴侶的手就可以止痛和解決不適感；此外，若是能加上一些情感上的安慰，那麼舒緩疼痛的效果就會變的更明顯。

雖然這聽起來實在很虛幻，但當你感到疼痛時，伴侶握住你的手的確能減少你的痛苦和不適感，而這也可以稱為一種「愛之藥」，可以治癒你。當然，該研究不僅認為牽手能減緩疼痛是一個事實，更在研究中解釋了牽手和疼痛之間的運作方式。

「我們需要的只是愛和真誠的人情味！」研究人類撫摸力量的心理學家Goldstein表示，愛其實有不為人知的一面；在他太太的生產過程中，他發現當他握住太太的手時，她的痛苦被減輕了，因此這讓Goldstein決定要找出牽手和疼痛兩者之間到底存在何種關聯。



▲在太太的生產過程中，Goldstein發現牽手居然能降低太太的疼痛感，因此他才開始進行研究。



之後，Goldstein招募了22對異性情侶進行測試，而這些情侶在一起至少一年，Goldstein讓這些情侶經歷了坐在一起不觸碰、坐在一起手牽手等等狀況，並讓女性的手臂受到輕微疼痛，然後透過腦電圖測量他們的腦波活動。

結果實驗發現，就算夫婦之間沒有接觸，只是彼此靠近，就會產生「腦波同步性」，如果一名女性感到痛苦，但還能跟伴侶牽著手，那麼這種腦波同步性就會增加最多。



▲如果你看見伴侶處於疼痛中，那就別猶豫了，趕快牽牽他的手吧！

此外，該實驗還發現一件更重要的事情，就是「痛苦完全打斷了兩人之間的同步性，而『撫摸』會再度把同步性帶回來」；也就是說，如果你看見另一半處於痛苦中時，不要害怕輕輕地觸碰他們，因為你的撫摸可以減輕對方的痛苦，甚至還能阻止任何疾病打破你們之間的同步和連結。

假如你現在感到痛苦，那你可以立刻握住伴侶的手試試看！你會發現自己和對方的心率和呼吸正在同步，而且你們腦波模式也會逐漸同步；另外， 若是伴侶在你痛苦時，能夠再多給予你一些情感上的安慰，那麼舒緩疼痛的效果就會變的更明顯。



▲除了牽手之外，另一半若是能多給予一些情感上的安慰，那麼舒緩疼痛的效果就會更明顯。