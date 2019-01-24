ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
> >

「驗票覺得累」暴瘦8KG！她細菌感染3天猝逝　醫生這樣說

ETtoday健康雲

▲▼台北市長選舉驗票,驗票中心驗票畫面。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）

▲一名台北市長選舉驗票工作人員因感染革蘭氏陰性菌引發敗血症死亡。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）

記者趙于婷／台北報導

台北市長選舉驗票作業相關人員民事科科長林梅珍暴瘦8公斤，之後又因感染「革蘭氏陰性菌」，短短3天就引發敗血症病逝。對此，醫師坦言，以身體狀況ok的人，3天就致死「真的有點太快」，但因為不清楚該病患有沒有其他疾病或身體問題，只能研判或許是因為延誤就醫導致病情急速惡化。

台北醫學大學附設醫院成人感染科主任李垣樟指出，革蘭氏陰性菌其實是大歸類的菌種統稱，下面還有分革蘭氏陰性球菌、革蘭氏陰性桿菌等，不同型態細菌，有不同的可能致病原因，其中也和病人本身的身體狀況有關係，且細菌感染包括宿主免疫力、病菌來源和傳播途徑三種關係，必須參考各面向資訊，才能去推斷為何病情惡化這麼快。

李垣樟進一步說明，細菌感染是生病很常見的原因，例如腸胃道感染、尿路感染、流感肺炎等，一般來說透過抗生素治療是可以控制的，至於該病患為何這麼快就致命，可能還要釐清如細菌種類、感染部位、病人免疫力等其他因素。另外，他也特別提到，細菌感染也有分病程，若沒及時治療之下，引發敗血症、敗血性休克，死亡率也不同。

李垣樟提醒，「發燒」是很常見的細菌感染徵兆，尤其現在是流感季節，除了第一時間要想到可能是感染流感之外，若長期不明原因發燒，一定要自我警覺是否有其他症狀，千萬不要只吃退燒藥，若是其他細菌感染引起，要透過檢查確定菌種，才能對症治療。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

郭書瑤性感熱舞「M字腿+撫胸」！　一彎腰「北半球快掉出」＞／／＜

關鍵字： 驗票 台北市長選舉 驗票員 革蘭氏陰性菌 細菌感染
點這裡，留個言吧! facebook weibo gplus
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

「鼻屎怪」現蹤！4月嬰「呼嚕嚕」拉出2cm鐘乳石柱　醫3挖才出洞

獨／妥瑞兒遭霸凌！「幹幹叫」模仿音檔曝光喊告　網友反嗆：等你

3歲女童命喪噴槍！　醫推測「可能致命關鍵」：躲都來不及

突天旋地轉！6種人容易「眩暈症」纏身...愛冰飲、甜食也中

「肚子有點餓」助長高！　營養師曝「生長激素分泌3大時間」

13人吃豬肉染SK5病毒死亡？「非洲豬瘟3大謠言」瞎傳最高罰百萬

天冷心血管患者增　心臟病、中風徵兆「手臂痛、嘴歪」快就醫

就是妳！渣男最愛下手「女生類型Top5」　狂被騙還以為是真愛？

半年狂鏟54公斤！體重破百男靠「4招」減肥：偶爾要作弊一下

門諾引進第一台水壓取模機　製作義肢服貼「像身體的一部份」

讀者迴響

回到最上面