「驗票覺得累」暴瘦8KG！她細菌感染3天猝逝　醫生這樣說

▲一名台北市長選舉驗票工作人員因感染革蘭氏陰性菌引發敗血症死亡。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）

記者趙于婷／台北報導

台北市長選舉驗票作業相關人員民事科科長林梅珍暴瘦8公斤，之後又因感染「革蘭氏陰性菌」，短短3天就引發敗血症病逝。對此，醫師坦言，以身體狀況ok的人，3天就致死「真的有點太快」，但因為不清楚該病患有沒有其他疾病或身體問題，只能研判或許是因為延誤就醫導致病情急速惡化。

台北醫學大學附設醫院成人感染科主任李垣樟指出，革蘭氏陰性菌其實是大歸類的菌種統稱，下面還有分革蘭氏陰性球菌、革蘭氏陰性桿菌等，不同型態細菌，有不同的可能致病原因，其中也和病人本身的身體狀況有關係，且細菌感染包括宿主免疫力、病菌來源和傳播途徑三種關係，必須參考各面向資訊，才能去推斷為何病情惡化這麼快。

李垣樟進一步說明，細菌感染是生病很常見的原因，例如腸胃道感染、尿路感染、流感肺炎等，一般來說透過抗生素治療是可以控制的，至於該病患為何這麼快就致命，可能還要釐清如細菌種類、感染部位、病人免疫力等其他因素。另外，他也特別提到，細菌感染也有分病程，若沒及時治療之下，引發敗血症、敗血性休克，死亡率也不同。

李垣樟提醒，「發燒」是很常見的細菌感染徵兆，尤其現在是流感季節，除了第一時間要想到可能是感染流感之外，若長期不明原因發燒，一定要自我警覺是否有其他症狀，千萬不要只吃退燒藥，若是其他細菌感染引起，要透過檢查確定菌種，才能對症治療。