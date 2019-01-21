肥宅哭了！研究顯示「中心性肥胖」　腦容量會萎縮

▲研究指出，中心性肥胖降導致大腦萎縮。（圖／記者鄒鎮宇攝）



記者林彥臣／綜合報導

肥胖帶了的健康負擔現在又多了一項！研究顯示腰腹過度肥胖可能導致腦容量萎縮降低。參與此項研究的英國羅芙堡大學漢默（Mark Hamer）教授表示，「現在的研究已同意將腦容量縮小與記憶力減退、痴呆症高風險群的關聯性，但身體脂肪與腦容量之間的關聯則尚未定論」。

根據《今日醫學新知》（Medical News Today）報導，這項研究被發表在神經病學期刊（journal Neurology）樣本數共有9652名55歲以上的志願者，研究追蹤他們的BMI、腰臀比、體脂率與腦容量之間的關聯性。

專家認為，BMI以上的人就患有肥胖症，腰臀比0.9以上的男性，或0.85以上的女性則被認為患有中心性肥胖，也就是胃部附近的肥胖，研究團隊透過MRI掃描檢查腦部的大小與腦部灰質與白質的體積。灰質裝載了1000億個以上的大腦神經細胞，同時也負責控制感官與肌肉，白質則充滿了連結大腦的神經束。

研究結果指出，1291個BMI與腰臀比較高的受試者的腦容量灰質最低，只有786立方公分，相較之下維持標準體態的3025人，大腦灰質有798立方公分，514名體重超標但腰臀比還是維持在標準狀態的受試者，平均灰體積為793立方公分。

漢默教授指出，肥胖，特別是中央性肥胖可能與大腦萎縮有關，然而還是無法確定是肥胖導致腦容量的變化，還是大腦結構的異常導致肥胖，而且這項實驗身體狀況健康的人參與意願較高，因此這項實驗的結果可能無法適用在所有人身上。