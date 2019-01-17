公司沒我不行！破解「自戀型同事」：討厭合作又愛邀功

▲公司希望同仁能夠務實執行任務，而不是只會說大話，卻沒有成果。（圖／pakutaso）

文／林萃芬

新進一個學經歷都很優秀的同事鴻源，原本老闆和主管對他寄予厚望，期望他能夠發揮專業，為公司帶來最高的績效。沒想到鴻源是一個「自我感覺良好」的人，雖然才來公司沒多久，開會時他卻總是拍胸保證：「只要放手給我去做，必定會大有收穫。」

鴻源也會跟主管強調：「只有我的計畫對公司營運有實質助益。」如果有人不認同鴻源的說法，他甚至在會議進行中拂袖而去，或是當眾大聲咆哮。此外，鴻源還不斷在各種場合表示：「公司只靠我一個人，沒有我不行，其他人什麼事情都做不好。」

若他真的像自己所說的「對公司營運有實質助益」，大家也樂見其成，但事實上鴻源的計畫都沒有達成，要是問他案子進行得如何？他就會回答：「我只負責計畫，這個案子我親自去跑，不符合成本效益。」每次接到新案子的時候，鴻源就會主動跟主管要求：「該給多少獎金。」鴻源種種行為都讓大家無言以對。可是，大家也不知道要如何讓鴻源看到自己的問題：能夠務實執行任務，而不是只會說大話，卻沒有成果。

▲自戀型同事會難以團隊合作。（圖／pakutaso）

一對一心理教練 「自戀型人格」渴望被重視與重用

鴻源的行為模式，明顯是屬於「自戀型人格」，也就是俗稱「自我感覺良好」的人，他們對別人缺乏同理心，很少考慮別人的需要和感受，只顧著爭取自己的好處，完全漠視別人的苦難。做事情前他們都會先問：「對自己有什麼好處？」和別人來往的時候，他們也很關心：「能獲得多少好處？」所以，鴻源會主動跟主管要求：「該給多少獎金。」由於他們只在乎自己的利益，當然就很難兼顧到別人的感受。

工作的時候，自戀型的人多半會極端在意自己的表現，渴望獲得老闆或主管的「重視」和「重用」，有時候會不擇手段製造「完美印象」。這就是何以鴻源會強調「公司只靠我一個人，沒有我不行，其他人什麼事情都做不好。」過度突顯自己的重要性，自然會讓鴻源不易與同仁合作共事。

團隊合作的時候，自戀型的人很容易生氣，總覺得別人不如自己，認為「不遭人忌是庸才」，也因此，鴻源多半不接受其他同仁的批評，常會誤以為同事在忌妒、拒絕自己。自戀型的人在公司中常會死命爭取「最高頭銜」與「最高榮譽」，倘若別人不以為然，他們就會認為對方是「忌妒自己的才華」。

由於自戀型的人覺得自己是「身分特殊」的VIP，走到哪裡別人都應該給他們「特殊禮遇」，不然就是有眼不識泰山。這些想法和行為，難免會對其他的人造成困擾，一味退讓自戀型的人，他們很可能會得寸進尺。

▲自戀型人格需要學會尊重別人的想法與立場。（圖／視覺中國CFP）

▧ 先欣賞自戀型的優點，再帶他們欣賞別人

通常自我感覺良好的人，多半不知道自己的言行會給別人什麼感受，他們必須藉由自我膨脹才能感受到自己的存在感。所以，主管、同仁跟自戀型的鴻源相處時，如果先欣賞他的優點，比較能夠降低他的防衛。自戀型的注意力往往只集中在自我身上，所以，主管、同仁若能讓鴻源覺察到自己的行為對別人造成的影響，可說是一個重大突破。

主管和同仁下一步努力的方向，試著帶領自戀型的鴻源學著尊重別人的想法與立場，多多同理別人的感受。日常生活中，鴻源可以學習養成使用「假設問句」的說話習慣：「如果我是對方，我會怎麼做？我會有什麼感覺？」

了解別人的感覺後，第三步，請自鴻源經常以「需要」兩個字來造句，譬如：「我可以滿足別人的需要嗎？」一步一步將關心的焦點從自己擴大到別人身上，一方面跟別人建立平等互惠的關係，另一方面與別人分享自己的資源，雙管齊下，讓自戀型的鴻源慢慢領悟「欣賞自己，也欣賞別人」的道理。

本文摘自《鍛鍊心理肌力》／林萃芬（精神科診所諮商心理師）／時報出版