一跑完要馬上吃！運動補給品...營養師推「3款超商搭配」

▲近年路跑運動深受民眾喜愛，路跑後依據快慢、里程數有不同的飲食搭配。（圖／翻攝自pixabay）

文／Cofit營養團隊

近年風行路跑活動，各個大大小小的路跑幾乎填滿了每個週末。我們總是喜歡挑戰，超越自己過去的成就，但是每次跑完的疲憊，都讓我們猶豫要不要接受下一次的挑戰！其實，吃的正確就能讓解決一半的問題，今天要跟大家分享，營養師推薦的路跑後套餐，讓身體儘快從疲勞中恢復，帶著滿滿的精神把熱情延續在下一週的挑戰上！

為什麼路跑完一定要馬上吃？

​路跑短則5到10公里，長則超過40公里，依據快慢與體重狀況熱量消耗至少 每小時達400大卡以上（40公斤體重花1小時跑10公里，就會消耗超過400大卡），因此，千萬不要怕變胖而不敢補充食物，這樣反而會更使你更加疲勞。

不論從事什麼運動，肌肉中的肝糖都會被利用當作能量，當肝醣量減少，身體行動容易感到疲憊，同時較長時間的運動也會造成肌肉耗損，因此路跑後立即補充足夠的碳水化合物與適量的蛋白質，可以減少肌肉耗損情形，並且加速恢復，使你奮戰後還能充滿能量迎接星期一的挑戰！

▲路跑後適合補充碳水化合物與蛋白質。（圖／翻攝自pixabay）

營養師推薦的路跑後超商套餐組合，跑完輕鬆買來吃！

路跑後建議以碳水化合物：蛋白質 = 3：1 至 4：1 的比例，且選擇較高升糖指數的食品來快速補充，因為同時要補充水分，加上要考慮跑完後的食慾可能較低，所以跑完的飲食，建議包含液態飲料，以下為推薦的各族群超商經典套餐。

10 公里內短程運動家：

（呵護還不習慣路跑胃口不是很好的你）



茶葉蛋一顆＋Uni sport 580ml 一罐，熱量 170 大卡。

跑完想快速補充一份餐點？運動飲料可快速補充流汗消耗的大量水份與電解質，茶葉蛋可以補充一些蛋白質，這樣的搭配能減緩肌肉耗損，低卡輕鬆無負擔。

10 至 20 公里間中短距離跑者：

（輕鬆寫意享受美食的你）

茶碗蒸＋光合農場 100％ 葡萄汁，套餐熱量 290 大卡。

於夜晚完賽的你，補充一份富含蛋白質的熱食，搭配含多酚類葡萄汁飲品，能減緩肌肉疲勞與酸痛感，適合涼爽天氣中短距離賽事的補充。

20 公里以上長距離強者：

（非常需要恢復的你）

鮪魚御飯糰＋黃金豆豆漿，套餐熱量 451 大卡。

路跑完要吃正餐了嗎？不妨先享用擁有飽足感的鮪魚御飯糰，白飯 GI 值高能快速吸收，此份套餐適合長距離堅持許久，迫不及待想來份餐點的你。

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