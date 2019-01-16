害怕社交、容易崩潰...「恐慌症的27道陰影」你中幾個？

▲恐慌症患者容易感受到焦慮、強烈恐懼感。（圖／翻攝自pixabay）

文／KingNet國家網路醫藥

是否曾經在某個空間，忽然沒來由地湧上惶惶不安的感覺，心悸、呼吸困難讓你更加緊張，即使你沒有任何危險，仍然感到害怕和不安，如果這樣的情形發生至少二次以上，並且影響到日常的生活，那麼你可能是罹患了恐慌症.…..。

什麼是恐慌症？

每個人在某些時刻會感受到焦慮和恐慌，這是人類在面對壓力或危險情況的自然反應，但是對於患有恐慌症的人來說，焦慮、壓力和恐慌的感覺經常在任何時候發生，也沒有明顯的原因，當反復出現突發的驚恐發作（驚恐發作定義：在幾分鐘內強烈恐懼感或不適，突然激增達到巔峰），並且會專注於擔憂下一次突然來臨的恐慌感，即為－恐慌症。

當恐慌症忽然來臨時，經常會影響原本正在進行的事情，大大影響日常生活。恐慌症是一種焦慮症，通常發生在成年（20歲）以後，但兒童也可能患有恐慌症，依據研究發現每年有十分之一的美國成年人發生驚恐發作，大約有1/3的人一生至少都有發生過一次，但真正罹患恐慌症的成年人僅有3%，而女性比男性更常見。

恐慌症檢測

如果懷疑自己可能患有恐慌症，請回答以下問題，並將結果交由身心科醫師評估參考。

本項測驗目的不是為了「診斷」恐慌症，而是協助專業身心科醫師評估您的相關症狀，以便進一步診斷和治療。