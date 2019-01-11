何時告白時機最好？專家教「丟球3招」...8字籤言心法曝光

▲追求階段該怎麼樣找時機跟對方表白呢？（圖／翻攝自pixabay）

文／Mr.P

最近有網友提問了一個常見的問題：「男追女，什麼時候才能讓對方知道？」其實這個問題並不僅僅會發生在男追女、女追男，在生活中、商業中也是很常見的情境。這次不談別人，就聊聊我自己的經歷吧～

在感情的這條路上，我比一般人晚熟很多，甚至在十八歲前，我根本不具備正常人應該有的社交能力，然而也因為如此，我有了一個從零開始學習的機會，從中窺見了兩性、人心的奧秘，就戀愛來說，幾種常見的追求方法我都試過，比如說：

1.直接告白法

明明和她身處在同一個團體，卻總是默默的不吭聲，跟對方也完全不熟，最後實在覺得太痛苦了，趁著情人節當天跟她表明心意，最後除了被發好人卡之外，對方看到我都會默默遠離，甚至被當空氣。

2.友情培養法

有了上一次的前車之鑑，這次改變了方法，一樣是處在同一個團體，我用朋友的身分接近，花時間去知道她的喜好，研究她感興趣的東西，一步步的走入她的生活，最終我們成為了無話不聊的好朋友，後來自認為時間差不多成熟了，在聖誕節趁亂告白，還是收了好人卡，原本友好的關係也變得十分尷尬，直到多年後才慢慢恢復普通朋友關係。

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3.直接宣告法

年歲漸長，社交經驗慢慢豐富，於是在一開始就表明了心意，並且也明白的向對方以及身旁的人宣告我要追妳，對方得知了之後沒說什麼，一樣跟我正常互動，可惜互動的感覺還是冷冰冰的無法加溫，最後自己摸摸鼻子放棄。

▲追求時要注意自己的心態，不要患得患失，而流失掉機會。（圖／翻攝PAKUTASO）

說了這麼多，不要說是你灰心了，連當時的我都覺得萬念俱灰...

直到後來，在我繼續努力之下，我慢慢摸索出一套屬於自己的方法，而這套方法，由於篇幅有限，我只淺言心法，共八個字： 自信據守，曖昧迎擊。

自信據守

其實直接宣告法並不是不好，但一開始就表明自己要追對方，會讓自己陷入了攻擊方的死胡同裡，情場商場皆然，其中一個人積極進攻，另一個人就需要佈陣防守。也因此，在剛認識的時候就大張旗鼓吹響進攻的號角，實為不智之舉。

想像一下，當一個銷售員挑明了就是要用盡一切手段逼你買下這台車，你會怎麼應對？

你一定會給他出最嚴苛的考題，殺盡最流血的價格，因為你知道對方很希望你買，人性就是如此，當一個女生察覺到你「很希望」跟她在一起，即使她本來對你沒有偏見，但就衝著你的「很希望」，她會開始用放大鏡檢視你。

所謂自信據守則反其道而行，在一開始的時候，我會明示或是暗示讓她知道，我很喜歡妳，但我不一定會追妳，也不一定要跟妳在一起，但這一點不影響我欣賞妳。

當你秉能做到「自信據守」這四字訣之後，情況會變得很有趣，女生會開始找很多方法來測試你是不是喜歡她，沉不住氣的甚至會直接問你：你是不是喜歡我？

這時候，只要大方坦承給她一個微笑，並且對她說：是啊，我是喜歡妳啊，所以呢？

換作是銷售的情境，你也可以大方的讓客戶知道，我很想要成交你，但前提是我了解你的需求，你喜歡我的服務，我們對彼此的合作關係都滿意，這場交易沒有誰高誰低。

▲自信與曖昧，是男女交往技巧中的敲門磚。（圖／翻攝PAKUTASO）

曖昧迎擊

當你的自信據守做到了一定程度後，你會發現女生開始主動約你，主動找話題，或是故意聊天聊到她覺得哪裡很好玩，哪間餐廳氣氛很棒等等各式各樣的做球...此時，曖昧迎擊就可以上場了，在她的認知你，因為你喜歡她，所以她心裡多半會篤定，你會做出跟以前那些追求者一樣的行為，像是：

● 情人節送花送巧克力

● 她提到別的男生時你會吃醋

● 你會願意供她差遣使喚

● 你會替她買單

（注意！以上說的只是通則，也不乏有好女孩是超脫於以上的描述）

而你要做的很簡單，有時候你表現得像個追求者，大方的接球，直白的邀約和回應，讓她知道，在你心裡她是最特別的，有時候你則要堅守原則，讓她知道，雖然你很在乎她，你可以為了她讓底線往後退，但你不會為了她而任由底線消失。

曖昧迎擊的核心就在於，球來可以打，也不一定要打。

（球來就打是高手限定，想試試的人請慎之）

當然，很重要的一點是，你必須要有自己的生活重心，你也清楚自己在人與人互動的底線到哪裡，你才可以靈活的去掌控。而上述的行為，有些人稱為推拉，有些人說是貓繩，有些人說是曖昧的張力...

▲恐懼會讓自己失去原則，神秘感與曖昧也會隨之消失。（圖／翻攝PAKUTASO）

真正的難處在於，你會在這過程中跟自己的情緒搏鬥，因為你會恐懼：

我這樣拒絕她會不會太苛刻了？

天啊，我在幹嘛？她暗示我要一起吃消夜，我竟然跟她說，我要跟朋友去看電影...？

慘了，我沒幫她買單，我會不會變成黑名單，就此出局？

恐懼會讓你的底線游移，也會讓你的原則消失，而這正是對方最不願看到的。你可不要想，難道她不會因此而感動嗎？我為了跟她約會，推掉重要的事情。是的，她會感動，但同時在她心裡，她也會敏銳的感覺到，形勢改變了！從那一刻開始起，曖昧消失了，神秘感也不復存在，那種戀愛時酸酸甜甜的滋味也沒了，剩下的就只有甜而已，並且甜到發膩。

若你已經明白上述所有道理，卻依然無法駕馭自己，困惑於心態上的建立，在自信力課程裡，你可以透過系統化的步驟練習，建立專屬於自己的量身自信。