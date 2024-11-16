18歲弟得糖尿病！3指數全爆表　醫列「4大無痛症狀」小心了

▲18歲弟弟要減重卻意外發現罹患糖尿病。（示意圖／Pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

根據統計，全台灣糖尿病患者已突破250萬人，且40歲以下的糖尿病人口越來越多。初日診所新陳代謝專科醫師周建安透露，臨床上收治最年輕的糖尿病患者年僅18歲，糖化血色素達9.2%。他說，罹患糖尿病並非完全不自知，仍有跡可循，當出現皮膚變黑、體重不正常下降、吃多喝多尿多及視力模糊等「4大無痛症狀」就得當心了。

周建安醫師在《初日診所》YouTube頻道中指出，曾收治一名前來減重的18歲弟弟，怎料一抽血卻驚見他的糖化血色素、血糖平均值高達9.2%，確診糖尿病。不僅如此，他的肝功能、尿酸及血脂肪全部都爆表。

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周建安曾在專欄中提到，該名男大生從小胖到大，身高173公分，體重竟達110公斤。深入了解後得知，他每天嗑速食，且份量是常人的2倍，本身不喜歡喝水、每天喝全糖飲料，再加上課業太繁重、壓力大，導致幾乎不運動，最終害得糖尿病找上門。

▲黑色棘皮症容易被他人誤以為是洗澡沒洗乾淨。（示意圖／書田診所提供）

被問到「糖尿病患是不是都不會發現自己有糖尿病？」周建安說，其實有跡可循。不過他也強調，若出現以下4種症狀不要太過焦慮，因為糖尿病的診斷仍要靠抽血才準確，建議盡快就醫診治與治療：

1.皮膚變黑（黑色棘皮症）

在皮膚的皺褶處如脖子、腋下，因為糖尿病導致角質的變化，讓皮膚產生黑色素沉澱。

2.體重不正常下降

糖尿病會造成患者身體大量脫水、體重驟降。

3.吃多喝多尿多

一旦出現血糖的問題後，這些糖分都無法被身體吸收進去，造成你會不斷地跑廁所，而身體也因為脫水狀況而有口渴的狀況。

4.視力模糊

高血糖會導致眼角膜水腫，假如你突然出現視力模糊，經檢查不是老花眼、近視，可能是糖尿病的前兆。