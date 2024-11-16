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魏崢親曝趙少康「預防性心臟手術」　檢查意外發現「1大致命風險」

▲▼ 東森栢馥健康生活中心魏崢健康講座,魏崢 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森栢馥健康生活中舉辦首場大師健康講座。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者趙于婷／台北報導

ETtoday健康雲與東森栢馥健康生活中心首場大師健康講座，請到國內重量級心臟權威、振興醫院院長魏崢開講，魏崢在演講中不僅說明心臟健康風險，也不斷呼籲篩檢的重要性。他也以前中廣董事長趙少康的「開心」手術為例，原本趙少康是因為主動脈瓣膜閉鎖不全就醫，檢查意外發現主動脈擴大，緊急進行預防性手術，免除了主動脈剝離風險。

東森集團總裁王令麟這次親自出席ETtoday健康雲與東森栢馥健康生活中心舉辦的首場大師健康講座，王令麟總裁在致詞時表示，「我每年一次定期健康檢查，40年來沒有停過，因為能維持健康不只是吃保健食品，另一個最重要的是定期健康檢查，預防重於治療。」

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而王令麟總裁也提到日前給魏崢動心臟手術的趙少康，他藉此強調「透過檢查及早發現問題，進行預防性手術，免除了生命危險，這就是預防醫學最重要的地方。」

▲▼ 東森栢馥健康生活中心魏崢健康講座,魏崢 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森集團總裁王令麟親自出席首場大師健康講座。

趙少康曾透露自己量血壓發現舒張壓都只有50、60左右，因此到醫院檢查，沒想到就動了一場大手術。魏崢受訪時表示，舒張壓低的原因很多，例如主動脈瓣膜閉鎖不全就是主動脈關不起來，「血是從心臟打出去，先經過主動脈瓣膜，收縮的時候，經過舒張，這時如果瓣膜沒有關起來，血就會跑回去。」

魏崢解釋，假如每收縮一次需要打出去60c.c.，如果跑回去20c.c.，就只有40c.c.出去，身體供應就會不夠，這時候心臟就要比較用力打血出去，才可以達到身體需要，長期下來心臟一直處在費力狀態，就可能導致心臟衰竭。

▲▼ 東森栢馥健康生活中心魏崢健康講座,魏崢 。（圖／記者徐文彬攝）

▲國內心臟權威、振興醫院院長魏崢是首場重量級演講者。

而魏崢也透露，趙少康的手術算是「預防性手術」，因為檢查意外發現主動脈擴大，這是比較危險的狀況，因為大到一個程度就可能會破，和瓣膜閉鎖不全兩個問題加在一起，所以開刀換了人工血管和生物瓣膜。

魏崢提醒，瓣膜閉鎖不全通常不會有很明顯不適症狀，建議民眾要留意「收縮壓特高/舒張壓特低」和「易喘」問題，除了日常量血壓之外，也要維持定期健檢習慣，只要有症狀或健檢有疑慮都要再進一步檢查。

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