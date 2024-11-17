天冷心肌梗塞風險增！醫提常見症狀　牙痛、下巴痛也是警訊

▲天冷了，醫師提醒要小心心血管疾病發作，資料照。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

天氣逐漸轉涼，醫師示警，秋冬氣溫劇烈變化正是心血管疾病最易發生的季節，因為低溫加上溫差大，容易造成血管劇烈收縮、血壓上升，此時若血管有不健康的斑塊破裂，就可能誘發心肌梗塞或中風發作。而心肌梗塞發作時常見包含胸痛、胸悶，另外也可能有肩背、喉嚨、下巴、牙齦等延伸性疼痛，一旦出現絕對不能大意。

國泰醫院心臟加護病房主任張釗監表示，心肌梗塞的風險族群，除了因老化較常見於45歲男性、55歲女性的中高年齡層外，還包括有家族遺傳史、高血壓、高血脂、糖尿病、抽菸、酗酒、缺乏運動及壓力等。

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值得注意的是，心肌梗塞也不單單只有中高年齡層會發生，張釗監指出，近年來隨著生活型態改變，現代人普遍習慣高油、高糖、高鈉等飲食習慣，即便是年輕族群也有可能發生，而且就算是身強體健的人，也未必是絕緣體，因為帶有老化和壓力等因素存在，不少患者在心肌梗塞發生時，往往就是因為認為自己身體健康而不自覺。

張釗監提醒，心肌梗塞發作時的胸痛，和一般的肌肉、筋膜所引起的胸痛有所不同，病人通常難以確切指出疼痛位置，且除胸痛外，也常見出現胸悶、呼吸困難，或是在肩膀、手臂、背部、喉嚨、下巴、牙齦等部位出現延伸性疼痛，考量每個人對疼痛感受度不同，有時也未必會以疼痛方式呈現，可能為痠、麻等不適。因此當有發現上述不適症狀，絕對不可輕忽大意。

張釗監說明，心肌梗塞的疼痛往往會持續一段時間，可達15-30分鐘。如果痛到冒冷汗，則已經是相當危急的警訊，提醒曾罹患心肌梗塞的病人，應立即服用醫師開立的「硝化甘油」，如果服用2次仍未獲得改善應立即就醫。如果是第1次發生心肌梗塞且身邊沒有硝化甘油，無論是否確定為心肌梗塞，應立即撥打119求救，避免自行開車前往醫院，以免錯過黃金搶救時間。

而近來天氣轉涼，為避免增加猝死風險，張釗監提醒民眾更需特別注意保暖並留意環境恆溫，以免溫差過大，血管無法適應。