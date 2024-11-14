每天2杯手搖飲！男大生突「啪一聲倒地」　送醫驚罹糖尿病

▲每天都要喝2杯手搖飲的男大生，血糖超標不自知。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李佳蓉／綜合報導

真的別仗著自己年輕就亂吃！一名20歲男大生，自高中讀體育班開始，就愛吃炸雞、可樂，每天更是得喝2杯手搖飲，直到有天在學校突然「啪一聲」昏倒在地，被緊急送醫，抽血一驗才發現血糖竟飆到破千，證實罹患糖尿病。營養師許瓊月提醒，即使弟弟年輕又有運動習慣，但若放任這樣的飲食習慣不改，還是會得到糖尿病。

營養師許瓊月近日在《震震有詞》節目中指出，吃美食絕對不是罪，能放鬆身心，尤其壓力大時一定要吃，不過正因為美味，一不小心吃太多，也暗藏健康上的隱憂。她透露，現在不少小學生一下課就買雞排、手搖飲來吃，從小就讓身體的「工廠」處於過度加工的狀態，它總會有疲累的一天，「這也是為什麼會看到糖尿病有年輕化的趨勢」。

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許瓊月接著分享，曾遇過一名男大生，過去是名運動健將，自高中就讀體育班起，就喜歡吃炸雞、喝可樂，每天都要喝2杯手搖飲，讓爸媽看了相當擔心。即便男大生的爸媽不斷叮嚀他飲食要均衡、每天多吃青菜，但他依然故我，不認為自己會有健康問題，一心覺得爸媽很煩，就連家人替他安排好的健檢都臨陣脫逃，深信自己不可能因此生病。

▲男大生突然暈倒，送醫驗出血糖值破千。（示意圖／ETtoday資料照）

許瓊月說，怎料男大生有天突然在校園中暈倒，送到醫院一經檢查，驚見當下血糖值竟破千、非常高，必須進行立即性的治療，施打胰島素幫助血糖降下來。她也有感而發地說，弟弟雖然才20歲，自認有在運動，但這樣的飲食習慣仍會促使他得到糖尿病。

初日診所新陳代謝專科醫師周建安也曾收治一名前來減重的18歲弟弟，孰料一抽血卻發現他的糖化血色素、血糖平均值高達9.2%，確診糖尿病。不僅如此，他的肝功能、尿酸及血脂肪全部都爆表。

周建安在專欄中提到，該名男大生從小胖到大，身高173公分，體重竟達110公斤。深入了解後得知，他每天嗑速食，且份量是常人的2倍，本身不喜歡喝水、每天喝全糖飲料，再加上課業太繁重、壓力大，導致幾乎不運動，最終害得糖尿病找上門。