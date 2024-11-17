感冒多吃維生素C「效果不明顯」！醫：過量小心2副作用

▲在你生病時，身邊的人是否一直推坑你「多吃維生素C」。（示意圖／記者洪巧藍攝）

記者李佳蓉／綜合報導

只要一感冒，身邊不少人總貼心提醒「要多吃維生素C」，讓人不禁納悶多吃就會好得快嗎？對此，耳鼻喉科醫師胡皓淳指出，維生素C之所以會與感冒康復有所連結，是因它參與免疫反應，有研究表明它能幫助白血球對抗病原體，「對縮短感冒持續時間，有一定幫助，但效果並不是非常顯著」。而若過量攝取，恐致腸胃不適或拉肚子等副作用。

多吃維生素C就能擊敗感冒嗎？輔大醫院耳鼻喉科主任胡皓淳醫師在粉專發文說明，維生素C是種強效抗氧化劑，能保護細胞免受自由基的傷害，並促進膠原蛋白的生成，對於皮膚、骨骼、血管健康非常重要。此外，它還能增強免疫系統的功能，提升身體對抗感染的能力。

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▲醫師坦言，維生素C對於縮短感冒時間效果不顯著。（示意圖／記者陳俊宏攝）

人們之所以會將維生素C與感冒康復有所連結，胡皓淳說，是因為它參與了免疫反應，有研究表明它有助於白血球對抗病原體，因此很多人認為「補充維生素C有助於減少感冒症狀，或縮短病程」。

不過，胡皓淳直言，很不幸地，結果顯示維生素C並不能預防感冒。他進一步說明，平時補充維生素C的確可增加免疫力，但並不能使人完全免於感冒的侵襲；而對於特定對象如運動員，或長期身處寒冷環境中的人，維生素C可能具有一些預防感冒的效果，是因這些人免疫系統壓力更大，維生素C就有助於維持免疫系統的正常運作。

至於「感冒時補充維生素C有幫助嗎？感冒時要不要多吃？」胡皓淳則表示，研究顯示，維生素C對縮短感冒持續時間有一定幫助，但效果並不是非常顯著，具體而言，對於經常補充維生素C的人群，感冒後的病程平均會縮短一點點，大概僅半天，但無法徹底消除感冒症狀。

維生素C的補充方式和劑量也是關鍵，胡皓淳指出，一般每天建議的維生素C攝取量約為75～90毫克，於感冒期間若想更快好轉，有些人會大量攝取，但過量食用可能引發如腸胃不適或拉肚子的副作用，所以要吃可以，但仍要適量。