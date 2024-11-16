《影后》謝盈萱不孕療程流鼻血！專家揭「常見8大備孕問題」

▲醫師分析8大常見備孕問題。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

現在超夯影集《影后》中謝盈萱飾演的王牌製作人兼經紀人薛亞之，是一位在為懷孕努力中的妻子，劇中演到她每天自己挨針，肚皮上總是瘀青，甚至療程中多次流鼻血，讓不少人疑惑是不是備孕常見狀況？對此，專業醫師也分析8大常見備孕問題。

台中禾馨宜蘊生殖中心黃佩真醫師指出，很多人都會認為不孕是女生問題，但其實無論是備孕或懷孕，夫妻雙方都應該共同努力，雙方保持良好的身心狀態共同努力，療程中若出現不適症狀，也應立即尋求專業建議，避免錯失治療良機。她也進一步分析以下有關備孕8大常見問題。

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Q1：不孕經常是女性的問題？

不孕是夫妻共同的問題，女性和男性的因素各佔40%，剩下20%則是雙方因素或不明原因。在女性方面，排卵異常、子宮或輸卵管問題較為常見；而男性則可能因精子數量不足、活動力低或形態異常導致不孕。建議夫妻共同進行檢查，找出真正的原因。

Q2：菸、酒、咖啡會影響受孕？

吸菸會降低女性卵巢儲備，增加流產風險；男性吸菸則會影響精子質量。過量飲酒可能干擾生殖荷爾蒙分泌，女性建議每日酒精攝取量不超過一杯。至於咖啡，適量攝取（每天不超過200毫克）不會顯著影響生育，但過量攝取則可能干擾胚胎著床。



Q3：打針部位有瘀青反應，會持久不消？

黃佩真說明，排卵針注射後產生的瘀青屬於常見反應，多數在數天內會自行消退。但若瘀青持續時間超過一週或出現紅腫熱痛等現象，需立即回診評估。

Q4：備孕療程中為何會流鼻血？

一般療程中使用的排卵針劑與短時間造成的荷爾蒙改變，並不會導致成年女性流鼻血，不過在植入胚胎後，有些個案可能因為使用抗凝血藥物（例如：柏基或肝素）導致出血的機率增加，出現戲中流鼻血的狀況發生。

另外，懷孕期間，鼻內粘膜與微血管會容易水腫、充血，有時空氣過度乾燥，打噴嚏、擤鼻涕、甚至是冬天洗澡水過熱，都可能導致懷孕中的女性出現流鼻血症狀。

Q5：打排卵針常見的副作用？

黃佩真指出，打排卵針的常見副作用包括腹脹、腹痛、瘀青或腫脹。少數個案會出現頭痛、噁心、情緒起伏波動較大等荷爾蒙改變的短暫症狀。另外，少數個案可能會經歷卵巢過度刺激綜合症（OHSS），症狀如劇烈腹痛、體重快速增加、尿量減少，若症狀較為嚴重者、甚至會需後續住院治療。醫師會根據個人體質調整藥物劑量，以降低風險。

Q6：打排卵針的禁忌與注意事項

療程前：如有無法控制的內科、內分泌疾病（如：嚴重甲狀腺風暴、腎上腺或腦下垂體腫瘤）、未經診斷的異常子宮出血、疑似惡性卵巢腫瘤，都不建議使用排卵針劑，以避免安全疑慮。

療程中：因使用排卵針劑來刺激卵巢濾泡成長，會造成卵巢暫時性的腫大，此時切忌激烈運動，以避免卵巢發生扭轉。

療程後：如果有明顯下腹劇痛、尿量減少、呼吸喘促的狀況，也要盡早告知醫師或至醫院就診。

Q7：打排卵針的時間也會影響受孕？

排卵針早、晚施打並不會影響濾泡的成長及藥物的效果。黃佩真建議，打針的時間可依照個人作息，選擇適當的時段施打，最好是挑心情放鬆、時間充裕時打針，不要因為時間匆忙而漏打、或者沒有妥善保存藥劑，進而影響到療程效果。然而特殊針劑，例如破卵針，則務必按照醫師指定的時間施打。

Q8：性行為後女生抬腳、倒立，能增加受孕機率？

研究指出，性行為後抬腳、倒立對活動度正常的精蟲並沒有太大的幫助。不過，臨床上對於不明原因的難孕夫妻或者輕微的男性精蟲因素導致困難受孕的夫妻，還是可以姑且一試。完事後在屁股墊枕頭、不要馬上起身盥洗，讓精液可以少外漏、精蟲能夠更深入，或許能夠縮短精子到卵子間的距離，增加受孕機率。