ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

比全糖珍奶更胖！　營養師警告：喝「1款咖啡」秒吸450大卡

▲咖啡。（圖／達志示意圖）

▲營養師揭露市售熱飲熱量排行榜！摩卡咖啡成最高熱量飲品。（圖／達志示意圖）

記者邱晟軒／綜合報導

寒冬來襲，想來杯熱飲暖暖身？當心！一不小心腹部脂肪也越積越多。營養師分享市售熱飲熱量排行榜，驚見一杯摩卡咖啡竟比美式咖啡高出20倍，熱量驚人。

好食課營養師 Christina 楊婷貽在臉書發文指出，以一杯馬克杯（350毫升）為基準，市售熱飲熱量排名，摩卡咖啡以450大卡高居榜首，相當於1.5碗白飯的熱量。她解釋，450大卡，摩卡咖啡至所以這麼罪惡，是因為除了濃縮咖啡外，摩卡咖啡成分還包含鮮奶油、摩卡醬以及牛奶，熱量直接比美式高出20倍。

▲▼ 。（圖／記者邱晟軒攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲小心熱飲脂肪攝取過多！摩卡咖啡、熱可可成主要熱量來源 。（圖／翻攝好食課臉書） 


熱飲排行榜從高到低依序為：

1、摩卡咖啡：450大卡
2、熱可可：420大卡
3、珍珠奶茶：全糖約360大卡
4、可可歐蕾：335大卡
5、抹茶那堤：320大卡
6、薑汁奶茶：305大卡
7、焦糖瑪奇朵：280大卡
8、米漿：225大卡
9、熱牛奶：220大卡
10、熱奶茶：200大卡
11、拿鐵咖啡：190大卡
12、燕麥拿鐵：180大卡
13、卡布奇諾：165大卡
14、美式咖啡：20大卡
15、無糖熱茶：0大卡

值得注意的是，熱可可的高熱量主要來自店家為了減少可可的苦味，加入大量糖分；而薑汁奶茶比一般奶茶熱量更高，是因為店家為了降低薑的辛辣感，會添加較多糖分。對於正在控制體重的民眾，建議可以選擇熱量較低的美式咖啡或無糖熱茶。

白鼻心一家五口台大趴趴走！　爸媽帶孩「過馬路」畫面超萌

關鍵字： 熱飲 熱量 營養 咖啡 摩卡咖啡

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

醫團質疑「波波醫」後門還在　批「假偏鄉計畫」短時間把人塞滿

202例流感併發重症26死　屏東衛生局籲民眾接種疫苗

縮短確診時效！馬偕全球首次大規模新生兒篩檢　揪4A型黏多醣症

比全糖珍奶更胖！　營養師警告：喝「1款咖啡」秒吸450大卡

喜歡久蹲馬桶滑手機？醫警告「如廁別超過10分鐘」：恐害肛門損傷

流感未流行「死亡重症」創新高　台大醫認疫情難測：免疫負債已過

不是菠菜豆腐！愛喝「1飲品」容易長結石　泌尿醫示警

8歲弟聽到怪聲！醫一挖…驚見「8腳魔王」猛吸血：捏爆都是卵

30多歲男「喉嚨痛爆」掛急診！　醫嘆：20分鐘後死掉了

網傳900波波醫名單！衛福部喊話：會保證所有合格醫師品質

讀者迴響

回到最上面