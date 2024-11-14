比全糖珍奶更胖！　營養師警告：喝「1款咖啡」秒吸450大卡

▲營養師揭露市售熱飲熱量排行榜！摩卡咖啡成最高熱量飲品。（圖／達志示意圖）

記者邱晟軒／綜合報導

寒冬來襲，想來杯熱飲暖暖身？當心！一不小心腹部脂肪也越積越多。營養師分享市售熱飲熱量排行榜，驚見一杯摩卡咖啡竟比美式咖啡高出20倍，熱量驚人。



好食課營養師 Christina 楊婷貽在臉書發文指出，以一杯馬克杯（350毫升）為基準，市售熱飲熱量排名，摩卡咖啡以450大卡高居榜首，相當於1.5碗白飯的熱量。她解釋，450大卡，摩卡咖啡至所以這麼罪惡，是因為除了濃縮咖啡外，摩卡咖啡成分還包含鮮奶油、摩卡醬以及牛奶，熱量直接比美式高出20倍。

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▲小心熱飲脂肪攝取過多！摩卡咖啡、熱可可成主要熱量來源 。（圖／翻攝好食課臉書）





熱飲排行榜從高到低依序為：

1、摩卡咖啡：450大卡

2、熱可可：420大卡

3、珍珠奶茶：全糖約360大卡

4、可可歐蕾：335大卡

5、抹茶那堤：320大卡

6、薑汁奶茶：305大卡

7、焦糖瑪奇朵：280大卡

8、米漿：225大卡

9、熱牛奶：220大卡

10、熱奶茶：200大卡

11、拿鐵咖啡：190大卡

12、燕麥拿鐵：180大卡

13、卡布奇諾：165大卡

14、美式咖啡：20大卡

15、無糖熱茶：0大卡

值得注意的是，熱可可的高熱量主要來自店家為了減少可可的苦味，加入大量糖分；而薑汁奶茶比一般奶茶熱量更高，是因為店家為了降低薑的辛辣感，會添加較多糖分。對於正在控制體重的民眾，建議可以選擇熱量較低的美式咖啡或無糖熱茶。