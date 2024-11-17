初冬養腎抗病好時機！中醫師揭訣竅　按摩4穴位助緩解疲勞疼痛

▲冬季養腎，中醫師建議起床可以喝杯溫水促進循環，示意圖。（圖／CFP）

記者洪巧藍／台北報導

經過立冬之後正式進入冬季，中醫師指出，冬季對應的臟腑是腎，冬養腎能抗病，現在正是開始養腎的最佳時節。例如在飲食方面，可以起床喝溫開水促進循環，也建議吃溫熱食物來滋補腎氣，藥膳食補可吃藥膳排骨、當歸生薑羊肉湯等。另也提供調補腎精，固護衛氣的4穴位，若加以按摩，能緩解疲勞與疼痛等不適。

陽明馬光中醫診所中醫師高慈婷指出，腎是先天之本，跟我們的生長發育、生老病痛息息相關，所以調補腎氣、固護腎精，是很重要的養生方式。《黃帝內經》記載：「春養肝、夏養心、秋養肺、冬養腎」指的是我們養生要順應天時，依據季節變化來養護我們的臟腑。現值初冬，冬季對應的臟腑是腎，正是開始養腎的最佳時節。

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高慈婷解釋，人體在冬季容易被寒氣入侵，導致體內陽氣受損，因此在冬季三個月裡，要懂得「封藏精氣」、儲存元氣，才不會等到來年春季的時候，體內正氣不足，反而會覺得虛弱無力、活動力減，甚至常常生病。中醫說：「冬不藏精，春必病溫」，就是這個道理。

▲陽明馬光中醫診所高慈婷醫師提醒冬季養腎。（圖／馬光中醫提供）

冬季保養可以從食衣住行四方面來看，高慈婷指出，飲食方面，可以起床喝150~300cc約40度的溫開水，促進循環有助新陳代謝。飲食方面，不過度節食挨餓，或飲食肥甘厚味、生冷食物及冷飲，以免損及脾胃。可選擇滋補腎氣的溫熱食物：何首烏、黑芝麻，或藉藥膳食補，加強身體的保養，如藥膳排骨、當歸生薑羊肉湯等。

穿著方面，高慈婷建議要注意保暖，尤其是頭部、腰部、膝蓋、足部等，容易露在外面而受寒的地方。至於住，則要注意保持室內溫暖並空氣流通。早晨要等陽光出來再外出活動，避免寒氣引發心血管疾病，並且嚴禁熬夜。睡前可以40度的溫熱水泡腳15分鐘，有助血液循環、提升睡眠品質。最後也建議適時適量運動，做好充足的暖身，幫助體內產生熱量，結束時也要徹底收操，並避免劇烈運動。

▲冬養腎必備4穴道。（圖／馬光中醫提供）

此外，高慈婷也建議可以多按摩4個穴位，第一是「百會穴」，因為全身氣流交匯之處，也稱萬能穴位，隨時按摩百會穴及其四周，安神助眠、預防頭暈、緩解疲勞、舒緩更年期症狀、調節自律神經、改善氣血循環。其二是「湧泉穴」，按摩或以溫熱水泡腳刺激湧泉穴，有助於促進循環、消除水腫與身體疲勞、還可以養髮助眠以及緩解疼痛。

第三是「太谿穴」，高慈婷解釋，太谿穴是腎經之源，也是補腎的首選大穴，能激發及調動全身腎氣、滋養體內陰液，按摩太谿穴可以緩解耳鳴耳聾、月經不調、失眠健忘、遺精陽痿、小便頻數，達到滋陰補腎效果。最後是「腎俞穴」，該處是腎臟的氣輸注於體表的地方。按摩及熱敷有補腎助陽、調節生殖功能，緩解疲勞、改善腰痛、腎臟病、高血壓等作用。

高慈婷提醒，在冬天要將原本的陽氣「藏」好，同時要攝取天然食物補充養分；此外也可以在每年冬至前後到中醫敷貼三九貼，來排除體內寒濕邪氣，改善頭脹頭痛、疲勞倦怠、關節疼痛、四肢冰涼、腰膝痠軟、腹痛腹瀉，以及提升免疫力等。