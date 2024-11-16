「甲狀腺結節」多是良性！醫列「3警訊」建議手術

▲甲狀腺結節大多是良性，但仍需定期檢查。（圖／記者李佳蓉攝）

記者趙于婷／台北報導

不少人在健檢時都意外發現有「甲狀腺結節」，都會擔心是否會演變成癌症。對此，醫師指出，甲狀腺結節相當常見，大多數為良性，患者不必過度擔憂，但需定期追蹤，若結節「大於4公分、壓迫氣管食道導致呼吸/吞嚥困難」，建議手術切除，如果穿刺結果懷疑為「惡性」，也會建議手術。

台北市立聯合醫院中興院區內分泌及新陳代謝科主治醫師潘立昕表示，甲狀腺位於頸部中央偏下的兩側，是身體的「發電廠」，分泌的甲狀腺荷爾蒙決定能量代謝速率，所謂的結節，其實是甲狀腺上長了瘤或囊腫。

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目前結節形成原因不明，可能與基因、環境或飲食等多重因素有關，因此並非單靠改變生活或飲食習慣就能讓結節消失，因此如果發現結節後，應前往內分泌及新陳代謝科門診，尋求專業醫師建議並定期追蹤。

潘立昕說明，甲狀腺結節的檢查通常包含抽血檢測甲狀腺功能和甲狀腺超音波，有些結節可能會過度分泌甲狀腺荷爾蒙，稱為「毒性結節」，可能導致甲狀腺機能亢進，表現出冒汗、心悸、手抖及體重減輕等症狀，若抽血結果顯示甲狀腺功能亢進，需進一步安排核子醫學檢查，以確認毒性結節的位置。

若甲狀腺功能正常，超音波則成為判斷結節是否需穿刺檢查的依據。潘立昕說，會根據結節特徵來決定哪些結節需要穿刺，再根據穿刺結果決定是否需要手術切除或定期追蹤。

至於治療上，若結節大於4公分或壓迫氣管、食道導致呼吸或吞嚥困難，就會建議手術切除，如果穿刺結果懷疑為惡性，也會建議手術。潘立昕說，以往常使用藥物或原子碘來縮小結節，但藥物可能導致甲狀腺機能亢進，增加心律不整、骨質疏鬆及中風風險，而原子碘則可能導致甲狀腺功能低下，需終身補充甲狀腺荷爾蒙，現在已有甲狀腺射頻消融術或酒精消融術，能幫助縮小結節，有需要的患者可向專科醫師諮詢。