胰臟癌年輕化！她突胃痛確診3期　醫曝「10大高危險群」

▲女子突然劇烈胃痛確診急性胰臟炎，後又發現胰臟腫瘤，已經第3期。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

文／華人健康網

根據衛生福利部最新公布的112年國人十大死因報告，癌症已連續42年居十大死因首位，並且胰臟癌的死亡人數與死亡率持續上升，與10年前相比，胰臟癌死亡人數增長了57.4%，死亡率則增長了57.5%。胰臟癌的順位也從10年前的第8位上升至第7位，顯示出其對國人健康的威脅愈發嚴重。尤其據統計，胰臟癌有年輕化趨勢，不可輕忽！

胰臟癌有年輕化趨勢

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醫學研究發現，55歲以下的年輕胰臟癌患者增長趨勢明顯。據統計，目前年輕患者已佔胰臟癌患者的約10～15%。在美國，胰臟癌已成為第3大癌症死亡原因，預計到2030年，胰臟癌將超越肝癌，成為第2大死因。相比之下，台灣目前胰臟癌的死亡率排名第7，儘管如此，專家仍呼籲社會應高度關注這一隱匿性強且致命性高的疾病。

胰臟癌早期常無明顯症狀

胰臟癌早期常無明顯症狀，往往在病情進展至中晚期時才被發現。這使得早期發現和治療變得非常具有挑戰性。專家指出，若無法從症狀中判斷是否患病，則建議對高危險族群進行篩檢。胰臟癌的可怕之處在於其早期往往無症狀，許多病患在病情進展到第三或第四期時，才會出現明顯症狀，這時候往往已經錯過最佳的治療時機。

胰臟癌的高危險族群

胰臟癌的高危險族群包括家族中有胰臟癌、膽管癌、乳癌、大腸癌、卵巢癌等癌症史的家庭成員，以及個人有糖尿病、抽菸、酗酒、肥胖、高脂飲食等危險因素的人群。應定期接受胰臟癌篩檢，以便早期發現並儘早進行治療，降低死亡風險。

▲▼林相宏醫師揪出女子胰臟內的3公分腫瘤。（圖／禾馨醫療提供）

禾馨民權健康管理診所院長林相宏表示，近期診所接診了一名60歲的女性病患，該病患平時沒有任何健康問題，直到近期因確診COVID-19後服用止痛退燒藥，卻突然間出現劇烈胃痛，無論如何處理均無法緩解。經急診抽血檢查及磁振造影檢查後，確診為急性胰臟炎，並發現其胰臟內已有3公分的腫瘤，腫瘤已經侵犯到大血管和淋巴，屬於第3期胰臟癌，必須先處理發炎，之後進行化療，再考慮是否能進行手術。

林相宏院長指出，建議年長者每1～2年進行胰臟癌篩檢，尤其是有家族病史或個人健康風險因素的民眾，更應該積極檢查。胰臟癌是一種早期難以發現、進展快速且致命性高的癌症，高危險族群進行定期篩檢，以早期發現並及早治療，減少死亡風險。

本文經授權轉自：華人健康網《胰臟癌有年輕化趨勢！有「這些」癌症家族史，小心是胰臟癌高風險族群》

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