新年見另一半父母怎麼穿？「3款低調穿搭」贏得長輩緣！

▲過年走春穿搭得宜，讓你贏得長輩緣。（圖／視覺中國CFP）

文／Annie老師



新的一年即將到來，過年的歡喜氣氛都是我們最期待的，在迎接新的一年之前，許多習俗的事情都必須準備好，例如大掃除或者訂年菜、送神...等傳統之事，最重要的是新的一年要採購新服裝，為了應景新春的喜氣，穿著新服裝是個必備禮俗之一。

有一句話形容：『 舊的不去，新的不來。』

這代表著揮別舊年的晦氣，穿著新服裝迎接新春，今年自己是個全新的開始，吉祥平安過好年，晦氣帶在身上迎接新春，會延續舊年不好衰事，今年就會衰事連連(年年)，反而是種災難，也會沾不到好喜氣。

如同我們愛情一樣，在舊年的單身日子，或者你是愛裡受傷的人，學著把過去自己拋開，除了迎接新的一年到來，也能夠迎接新的一年緣分，想在新年有新氣象，你的帥氣穿搭絕對少不了。

在過年穿搭刻板印象當中，『紅色』一直都是代表著喜氣感覺，穿搭搭配也是如此，老一輩人常說過年穿大紅，整個人才會喜氣洋洋，紅色雖然亮顯眼，但卻也能夠展現低調時尚風格。

你是單身者？你是擁有另一半的人嗎？

新年拜年是過年禮俗禮尚往來的方式，喜迎接喜能互相把過年歡樂感染家族大小，以及親朋好友，『笑容』是新春不可缺少的禮貌，是人在新春祝福態度。

▲『笑容』是新春不可缺少的禮貌，是人在新春祝福態度。（圖／翻攝自pixabay）

笑容與穿搭是融合一體，也是種體面的表現，過年是大家聚在一起的好日子，也是開啟桃花的好時機，走春是討吉利的好兆頭，那麼要如何在春節之前，幫自己尋找春天好機會。拜年想取得好桃花，拜年想贏得長輩緣，過年都是出遊的好日子，搞定好展示面與穿搭，讓你在新年春風滿面。

不論你是單身或是情侶，單身者是要想著如何用穿搭自己開出『好春』運？而情侶之間互相到對方家長拜年，是要如何搭配而搭出長輩緣呢？

Annie 編編分享三種穿搭風格，靠『穿』也能讓長輩對你喜眉笑眼，你想擁有好春運也可參考風格的搭配呦！就讓新年穿搭通用的管道來幫助你。

◆ 風格一：淺藍襯衫+紅色針織衫+黑色西裝九分褲 = 斯文穿搭

長輩都很喜歡『斯文』男人，整體穿搭不複雜，乾淨又俐落，搭配也很有體面，穿搭會凸顯性格，覺得看起來乖乖的，也不是很壞，在長輩面前的你，形象已被塑造為懂事的好孩子，你的斯文裝扮會讓長輩想跟你再多聊聊，雖外表已擄獲長輩喜愛，但在過年的日子也需懂得語言祝福表達，講話與長輩投緣更是加分喔！

▲襯衫能凸顯禮貌、斯文的形象。（圖／翻攝自pixabay）

◆ 風格二：黑色西外+紅色高領毛衣+牛仔九分褲 = 沉穩穿搭

穿搭除了取得長輩的好緣，也需要聰明的製造形象的假象，但也不是要你騙長輩，而是讓長輩覺得你是個成熟的人，『沉穩』是代表著你個人的穩重，社會地位不高沒關係，但你要是個勤奮的好孩子，以前的長輩都是苦過來的，所以對他們來說個人努力與沉穩，是看待一個人的做事態度，沉穩搭配的假象可以塑造出個人氣質與態度，聰明的與長輩互動，才是取得長輩緣的好方針。

▲大衣、西裝外套是百搭配件。（圖／翻攝自pixabay）

◆ 風格三：紅色襯衫+黑色西裝九分褲 = 好氣色穿搭

紅色帶來喜氣逼人感覺，與長輩見的第一面很重要，看到你是容光煥發，是長輩在新年期間最愛的面相，第一面就帶給長輩好印象，是會讓長輩想跟你多交流，紅色襯衫的顏色搭配，會讓人面相看起來有好氣色，也會營造出紅潤感，看到你就看到好兆頭一樣，這樣親和力也會比較高，迎春也會贏出好氣象。

▲西裝褲讓人體型修長，彬彬有禮。（圖／翻攝自pixabay）

過年前是採購服裝的好時機，年終歲末下殺的價格，可以採購到不錯有型的款式，但面對要挑選的服裝，你還在猶豫嗎？想要得到長輩認同前，你的服裝勢必已準備好面對了呢？除了風格上的搭配，髮型配件都是提升要點之一，如果你想瞭解更完整穿搭資訊，可以提供你免費諮詢服務喔！

本文作者

情感導師 Annie，於『幸福拼圖Zec99』團隊身兼『形象顧問』、『攝影師』及『情感導師』三職。除了協助學員釐清愛情問題，提供解決方案外。已承接近六十場『高階展示面課程』，結合形象顧問及攝影師的角度，幫學員量身打造最適合自己的穿搭與造型。以自身豐富的美感經驗，用相機捕捉學員最完美的瞬間，強化學員給他人的第一印象。

本文經授權轉自：幸福拼圖ZEC99