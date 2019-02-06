胃痛打牌狂放槍！過年「養胃4技巧」：遵守菜→肉→飯

▲除夕圍爐吃多大魚大肉，小心腹瀉、胃食道逆流。（圖／翻攝自pixabay）

記者謝承恩／綜合報導

過年吃完大魚大肉，肚子又鬧彆扭了！吃太油容易拉肚子、吃太快又會脹氣、少了蔬果補充就便秘...害人打牌又放槍。專家指出，過年後的腸胃問題只要留心4個飲食技巧，就能吃的安心又健康。

Cofit營養師張宜婷指出，造成腸胃不適的原因是因為民眾時常多量多餐、多吃卻少動的緣故，就連熬夜打牌仍持續在進食，無法讓腸胃好好休息，甚至狂吃油炸、甜食、喝酒等，缺乏蔬果而造成便秘、腹瀉、胃食道逆流等問題。而過年團聚大家邊吃飯邊聊天、玩牌，也會吸入過多空氣造成脹氣。此外，年菜保存、加熱不當，也會造成細菌孳生而拉肚子。

【過年養胃技巧】

1.注意自己進食的時間點

越是跟平常的飲食類似，越能避免腸胃道不舒服的狀況發生，吃完飯之後可以外出散步，不要馬上坐下或躺下，避免胃食道逆流發生。

▲蔬菜中的纖維可以減緩油脂吸收。（圖／翻攝自pixabay）

2.多吃蔬菜

油煎、油炸食物在吃的同時，也要搭配蔬菜一起食用！蔬菜中的纖維質可以減緩油脂的吸收，而且蔬菜水果攝取足夠，幫助腸道順暢，不便秘，而且吃得足夠也能增加飽足感，讓你吃少一點，過年之後不會腫一圈。

3.吃飯速度放慢

細嚼慢嚥也是一個很重要的關鍵。記得不要邊吃東西邊說話，每一口至少咬三十下，吃的時候注意順序我們先吃菜，再吃肉，最後吃飯，把這餐該吃的夾到小盤子上也能避免自己過度進食啦！有些食物本身就比較難消化，像是糯米類食物，湯圓，蘿蔔糕，年糕，發糕等等，都要多多咀嚼。

4.飲食記錄

最重要的是也要記得自己「吃過什麼」，如果這兩天酒、甜食、油炸吃得多了，開始有點不舒服，就記得要吃清淡一點、少一點，以免腸胃不舒服的情況惡化，這樣新年假期就很可惜啦！

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