腦霧和失智症息息相關！

彙整編輯／Jennifer

圖片來源／shutterstock、三采文化

作 者／鄭淳予

書 名／《健忘失神腦當機，你腦霧了嗎？：腦科醫師教你33個關鍵自救，提升專注、記憶、思考三大腦原力，大腦重置、預防失智》／三采文化

腦霧就像大腦當機，意即大腦三原力─好的專注力、記憶力和思考理解力，產生功能性上的失調。

而能夠調理和治療腦霧現象的方法，對於失智症的緩和和預防，也多有輔助效果。在本質上，能夠使我們的腦神經系統、腦原力強化和平穩的好習慣，就是對這兩種問題都有幫助的好習慣，當我們一起了解腦霧和失智症的關係後，你就能明白。

失智症是很難逆轉的神經退化疾病

我們先來說說失智症（Dementia）。全球失智症的盛行率，在65歲以上的大齡族群約為百分之四至八，也就是每一百人中，就有4至8人罹患失智症。這是一種神經性退化的疾病，發病後，心智功能會慢慢退化，到最後認不得家人，記不得回家的路。失智通常和年紀有很大的相關性，依衛生福利部在民國一百年進行的調查結果，台灣65歲以上的老人每12人有一位失智，而80歲以上的老人每5人就有一位失智，所以可見，年紀越大，罹患失智的風險就越高

在《我想念我自己》Still Alice 這部電影中，50歲的Alice是享譽國際的語言學家，某一天，她開始在演講時忘詞、出門會迷路，就醫後，確定罹患早發性的失智症，Alice熱愛跑步，但如今她連回家的路都找不到，沒有人陪伴就不能出門，到最後，甚至連長年居住家中的廁所在哪裡，都找不到。

失智症的罹病風險中，有許多和先天遺傳相關，也就是我們常說的阿茲海默症 (Alzheimer's disease)。電影中的Alice就是罹患這個疾病，這是從家人長輩身上傳承到的體質，以台灣的社區族群而言，約有半數的失智症是屬於這個類型；當然失智症也有可能是腦傷之後的後遺症，又稱為血管型失智症（Vascular dementia），約占失智症族群的20％~25％，所以中風之後的人，有部分後遺症就會出現心智功能下降的情況。

目前為止，臨床上沒有能夠完全治癒失智症的方法，也就是說它的病程多半都是緩慢退化，幾乎不可逆轉，這也就是為什麼我們必須找到更早期的預防之道，更加關注年輕時，就可能產生的腦霧現象，及早預防腦原力的衰退。

對抗腦霧——就是為預防失智來儲存腦本！

從上面的敘述中你應該明白了，失智症這樣的疾病在早期，當然有可能會出現腦霧的症狀，從專注力不集中、思考緩慢、記憶力下降開始，慢慢地步入無法生活自理的失能狀態，我們看看左表。腦霧，是一種臨床的症狀表現，這樣的問題，在許多的疾病之中都可能出現，但通常在修正了某些相關的危險因子，或是疾病本身緩和之後，腦霧的現象時常是可以逆轉，也就是可以改善跟好轉的。

(圖片提供／三采文化)

如果把失智症比喻作電腦的硬碟壞軌，代表我們再也叫不出需要的檔案；而腦霧就比較像是電腦因為過熱暫時當機，可能重新開機，或把硬碟重整一下，就可以繼續運行地很好。

在每3個失智症患者中，其中也會有一個，是可以透過預防而避免發病的。仍有將近35％的危險因子，是我們可以人為積極調控的，也因此，好好照顧自己的腦神經系統，從現在開始就積極改善腦霧、活化腦細胞，絕對能為現在和長遠的大腦狀態，帶來許多的好處！

所以如果你憂慮擔心自己或家人罹患失智，好好地儲存腦本，就是非常重要而且積極的做法，也因此早期關注自己的腦霧現象，好好調整和改善重要的危險因子，為我們的大腦儲蓄更多的本錢，絕對是最有效的預防策略！

關於失智，你應該知道的事！



★失智症患者的罹病人數在全球人口中節節攀升，每3秒就多一名失智個案。

★目前藥物能夠減緩記憶退化的速度，但臨床上還沒有能夠完全治癒失智的治療方法。

★除了失智患者本身，照顧者和家庭多半承受極大的身心壓力，也有高風險罹患憂鬱情緒的可能，是一群更需要被關注和照顧的族群。

★ 積極預防是有效的：每3個失智症患者中，就有一個是可以透過預防避免發病的。

★失智症的罹病風險中，雖然許多和先天遺傳相關，但仍有將近35％的危險因子是我們可以人為預防及調控的。



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