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明活動最後一天！北市打流感疫苗「抽1萬元」　只剩8萬餘劑

▲▼流感疫苗施打，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

▲北市衛生局打疫苗抽好禮活動只剩2天。（圖／記者洪巧藍攝）

記者趙于婷／台北報導

近一個月氣溫明顯下降，流感重症及死亡人數也明顯增加，台北市衛生局為鼓勵高風險族群儘速完成流感疫苗接種提升保護力，舉辦「打流感疫苗抽好禮」活動，凡設籍北市市民於113年12月1日至31日期間於北市合約醫療院所或疫苗接種站完成公費疫苗接種，就有機會獲得1萬元禮券，明天是活動最後一天，符合資格民眾要好好把握。

公費流感疫苗是透過短期內便利與廣泛接種措施，於流感季前達成群體免疫效果，降低高風險族群感染流感後併發重症風險。北市衛生局疾管科科長張惠美說明，113年截至12月28日止，北市獲配公費流感疫苗使用率已達88.4%，高於全國平均（87.5%）亦為六都第2高。

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張惠美表示，北市職場、醫療院所多，且跨縣市就讀學生比例高，每年約24%公費流感疫苗接種於非設籍北市民眾，目前北市公費流感剩8萬餘劑，近一週類流感門診較上週增加1萬3,362人次，鼓勵所有符合資格尚未接種疫苗的市民朋友踴躍接種，提升免疫力保護自身健康，民眾可至北市382家合約醫療院所接種，另於北市立聯合醫院附設十二區院外門診部接種免收掛號費。

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關鍵字： 流感 流感疫苗

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