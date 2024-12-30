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他勃起6小時「紫青了」　醫緊急放血：鳥中風！

▲▼下體、褲襠。（圖／記者李佳蓉攝）

▲醫師提醒，如果發現自己金槍不倒超過4-6小時，千萬不要沾沾自喜，趕快就醫。（圖／資料照／記者李佳蓉攝）

記者陳俊宏／綜合報導

泌尿科醫師呂謹亨分享，一名男子勃起長達6小時，生殖器已經有點紫青色，急忙來求診。醫師解釋，這種情況俗稱「鳥中風」，學名為「陰莖異常勃起症」，緊急幫患者放血，才順利消風，解除危險。

呂謹亨近日在臉書說，之前遇到過一對情侶，因男生平常工作壓力大、常熬夜，常在房事上力不從心，試過口服藥物、低能量體外鎮波治療，還是覺得硬度和持久度不夠滿意，所以最後選擇使用幫助勃起的針劑，買回家，每次性行為前一個小時自己打在生殖器上，一針見效，性生活才能滿足。

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呂謹亨表示， 但有一天晚上，這對情侶急急忙忙來求診，因男生勃起已經6小時，生殖器有點紫青色了，而且開始疼痛，但依然金槍不倒。

呂謹亨解釋，這種情況俗稱「鳥中風」，學名「陰莖異常勃起症」（priapism），經過檢查評估後，趕緊用大號的空針頭，直接插進龜頭，按照生理構造，打通海綿體旳邊界，幫這個男生緊急放血，才順利消風，解除危險狀態。

呂謹亨指出，陰莖異常持續勃起症定義是，勃起持續時間超過4到6小時，這個疾病分成兩種類型，缺血性（ischemic, low flow）以及非缺血性（non-ischemic, high flow），其中以缺血性較為常見。

呂謹亨說，造成缺血性陰莖異常持續勃起症的可能原因：

1、鐮刀型血球、白血病等血液疾病。

2、陰莖海綿體藥物注射、血管擴張藥物。

3、惡性腫瘤轉移。

4、抗凝血治療。

5、部分抗精神病藥物使用。

6、不明原因。

呂謹亨提醒，若持續勃起超過24小時，會導致血管內皮的破壞，可能造成終生勃起功能異常；若勃起達48小時，可能發生陰莖壞死，需整根切掉。

呂謹亨表示，因此早期診斷、儘速治療非常重要，這是泌尿科的急症，如果發現自己金槍不倒超過4-6小時，千萬不要沾沾自喜，趕快就醫，否則很可能會「無望再舉、永垂不朽」，造成終生遺憾！

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關鍵字： 陰莖異常勃起症 鳥中風 呂謹亨

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