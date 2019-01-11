常常健忘失神？10題測驗揪出是否腦當機！

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彙整編輯／Jennifer

圖片來源／shutterstock、三采文化

作 者／鄭淳予

書 名／《健忘失神腦當機，你腦霧了嗎？：腦科醫師教你33個關鍵自救，提升專注、記憶、思考三大腦原力，大腦重置、預防失智》／三采文化



常常感覺失神又健忘？如果你不確定自己到底有沒有腦霧現象，有點擔心的話，這裡有一個為大家準備的「腦霧自我快篩量表」，只要花5分鐘，可以初步幫助你了解自己的大腦迷霧指數，確認大腦三原力的健康狀態。

腦霧量表——檢測你的大腦迷霧指數

先依照量表裡的10個小問題，依序回想過去一個月中，發生這些現象的頻率有多高，然後按照每個現象發生的多寡，替自己打分數，再把10個小分數加總起來，得到你最終的大腦迷霧指數，越高分，就代表「大腦三原力」的健康度越薄弱。之後就可以對照著參考建議，了解自己的腦霧狀態，並且知道該怎麼辦。

在過去一個月，您會出現以上任何一個現象嗎？

幾乎沒有（每月不到1天）→ 0分

有時候（每月有幾天）→ 1分

經常（每月有一半以上的時間）→ 2分

總是（幾乎天天）→ 3分

迷霧大腦的建議處方

●0∼5分 健康腦

你擁有一顆健康年輕的大腦！

該怎麼做：了解更多的腦霧資訊，把你的健康經驗分享給身邊的人，利用活化大腦三原力的重要觀念，幫助他們對抗腦霧，活得跟你一樣健康。

●6∼14分 微腦霧

你似乎已經開始出現輕微腦霧現象了！

該怎麼做：即刻開始關注自己的腦霧現象，在身心陷入失衡之前，你仍然有機會藉由書中的線索，好好修復和活化大腦三原力。

●15∼22分 明顯腦霧

你的腦霧現象十分明顯喔！

該怎麼做：由於身心失調的狀況，可能已經讓你感覺不舒服，趕緊利用迷霧線索，升級你的大腦迷霧地圖，好好自我修復失調的大腦三原力。

●23∼30分 重度腦霧

你應該被混沌的大腦迷霧現象困擾許久了！

該怎麼做：腦霧的症狀可能已經影響你的生活、工作或社交了，一起根據書中的腦霧線索，好好調理自己的身心狀態、生活、睡眠和飲食狀況，並在需要的時候，勇敢尋求專業醫師的診斷和治療，一起逆轉腦霧，找回大腦三原力。

腦霧現象可以分成4個階段：

健康腦：如果你的迷霧指數在5分以內，表示你目前還擁有一顆年輕的大腦，和穩固的大腦三原力。這本書的內容，可以幫助你了解更多腦霧資訊，我強烈地鼓勵你可以將你的健康經驗分享給身邊的人，利用活化大腦的重要觀念，幫助他們對抗腦霧，讓大家活得跟你一樣健康。

微腦霧：如果你得到大於6分的迷霧指數，表示你似乎已經開始出現輕微的腦霧現象了！這個時候，我建議你即刻開始關注自己的大腦三原力，在身心陷入失衡之前，你仍然有機會藉由書中的線索，好好修復和活化大腦的功能。

明顯腦霧：如果你的迷霧指數已經高於15分，代表你的腦霧現象十分明顯了！由於身心失調的狀況可能已經讓你感覺不舒服，趕緊利用迷霧線索，升級你的大腦迷霧地圖，好好自我修復失調的大腦三原力！

重度腦霧：你的迷霧指數已經超越23分了嗎？這代表你應該被混沌的大腦迷霧現象困擾許久了。腦霧的症狀可能已經影響了你的生活、工作或社交，一起根據書中的腦霧線索，好好調理自己的身心狀態、生活、睡眠和飲食狀況，並在需要的時候，勇敢尋求專業醫師的診斷和治療，一起逆轉腦霧，找回大腦三原力！

鄭醫師的重要提醒

這個量表只是一個輔助參考的篩檢，它不是專業的診斷工具，也不代表你一定就有任何的疾病，如果懷疑有腦霧現象，還是要依照書中提供的線索，好好調理自己的身心狀態，並在需要的時候，勇敢尋求專業醫師的診斷和治療，一起積極修復腦霧！



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https://retire.hhh.com.tw/article?type=4



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