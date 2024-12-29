10題目秒測「你是哪種說話風格」　這類人最容易惹怒別人

▲靈活地運用合適的語言，能達到更有效的溝通。（示意圖／翻攝自pixabay）

文／心理師林萃芬

近期媒體報導指出，台北市一名婦人因誤信假投資詐騙廣告，將抵押貸款和積蓄共計投入1200萬元，最終血本無歸。事發後，該婦人於本月4日向警方報案，但承辦員警的輕佻態度與不當言辭進一步刺傷了她及其女兒的情緒，造成母女二人身心備受打擊。僅僅兩天後，兩人不堪壓力選擇輕生，留下兒子孤身面對悲劇。

針對此事件，專業諮商心理師林萃芬強調，說話風格對人際互動的重要性不容忽視。她在其著作《從說話洞察人心》（時報出版）中指出，了解自己的「說話風格」不僅能促進人際關係的和諧，更能避免不必要的誤解與傷害。林萃芬表示，在心理諮商與公開演講中，她經常協助當事人評估其說話風格，幫助他們認識自己的溝通方式與所產生的效果。當一個人能清楚自己的說話風格後，便能更靈活地運用合適的語言，進而實現有效的溝通。

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林萃芬的專業觀點為此類悲劇事件提供了反思的角度，她呼籲社會各界正視言語的力量，尤其在面對他人困境時，更需謹慎選擇語言，避免造成無法挽回的傷害。

測驗主題：你的說話風格是哪一型？

在日常生活中，你的說話方式透露了你的溝通風格！快來做這個測驗，發現自己是「壓抑忍讓型」、「疏離逃避型」、「主導控制型」還是「尊重開放型」。

01.來到一個陌生的環境，你通常會採取哪種社交之道？

A.默默躲在角落，等待熟人出現。

B.覺得渾身不對勁，找機會離開現場。

C.直接跑去詢問主辦單位，其他訪客的背景資料，順便自我介紹，希望主辦單位能為你引薦重要的貴賓。

D.不等主人招呼，主動跟其他賓客寒喧聊天。

02.剛買的新衣服，回家後才發現背後破個洞，你會如何處理？

A.自認倒楣，再也不去那家店買東西。

B.麻煩認識店家的朋友幫忙退貨。

C.隨即衝去店家，要求對方退錢，並且加強品管。

D.在退貨期限內拿去更換新商品。

03.在全面禁菸餐廳裡，偏偏隔壁桌的客人無視禁菸規定，照常拿菸出來抽，這個時候， 你會怎麼反應？

A.忍「氣」吞「煙」，期待有人站出來糾正抽菸者。

B.自行換桌，或私下請服務生告知抽菸的客人。

C.大聲警告吸菸者：「餐廳內禁止吸菸，請不要抽菸，不然要被罰款。」

D.禮貌提醒對方：「這裡是禁菸區。」若對方不理會再請服務生協助處理。

04.逛街的時候，不小心撞了別人一下，你會怎麼辦？

A.不管是誰撞到誰，都立刻和對方說：「對不起。」

B.假裝沒事，快步走開。

C.覺得是對方撞到自己。

D.確認狀況後，再表達歉意。

05.跟朋友們相約聚餐，你多半會選擇下面哪種點菜方式？

A.請朋友們點菜，就算自己有喜歡吃的菜餚，或是不愛吃的食物，也都不好意思說出來。

B.請朋友們先點，最後再補點幾道自己愛吃的菜。

C.馬上拿起菜單，看看有哪些自己喜歡吃的菜。

D.請在場的每個朋友各點一兩道喜歡吃的菜。

06.當朋友開口跟你借錢時，你會如何應對？

A.即使心中百般個不願意，依然努力籌錢借給對方。

B.謊稱剛借給家人一筆錢，現在手邊沒有閒錢。

C.立刻垮下臉來，不悅的表示：「生平最討厭碰到借錢的人。」

D.先了解對方借錢的原因，再衡量自己的能力，以及對方過去的信用，然後決定借或不借。

07.需要別人助自己一臂之力時，你會怎麼表達？

A.希望周遭的人能夠覺察自己的需要，主動伸出援手。

B.覺得世態炎涼，大部分人都「自掃門前雪」，即便對外求援，也得不到什麼實質的幫助。

C.認為親朋好友本來就有幫忙的義務，乾脆直接指派他們做事，比較快速。

D.會跟朋友訴說自己遭遇的困難，然後看看誰可以提供支援。

08.正忙得焦頭爛額之際，卻碰到朋友心情低落，跑來找你傾訴，這個時候你會怎麼辦？

A.朋友有難，當然要放下手邊的工作，陪伴對方紓解情緒。

B.表面上好像在傾聽朋友訴苦，實際上在思考剛剛進行的事情該如何處理。

C.責備朋友「沒事找事」，要求對方「照著自己的建議去做」，馬上就沒事了。

D.坦白告知朋友，自己目前的狀況，等忙完手邊的事情，才能專心聆聽對方的心聲。

09.明明自己沒有做錯事情，可是全部的人都把矛頭指向你，責備你不夠小心，這個時候，你會採取下面哪一種應對方式？

A.低頭不語，任由別人指責。

B.關掉聽覺，充耳不聞也不做任何解釋。

C.憤怒反駁在場的每個人「不辨是非」搞不清楚狀況。

D.試圖說明事情的來龍去脈，以及自己的立場和處置方式。

10.開會時，當自己的意見跟別人不一樣，你會怎麼做？

A.立刻放棄自己的想法，附和別人的意見。

B.不想花時間跟別人討論，最簡單的解決之道就是「沒有意見」。

C.覺得自己的見解最有道理，會努力說服別人支持自己的觀點。

D.雖然會闡述自己的理念，但同時也尊重別人的看法。

▲從自我測驗中，能更了解自己屬於哪一種溝通風格。（示意圖／UnsplashUnsplash）

結果分析：根據回答的多數選項，發現你的溝通風格類型！

壓抑忍讓型（多選A）

說話風格屬於「壓抑忍讓型」。與人相處的時候，你大多不敢直接表達自己的需要，也不敢說出真正的想法，導致別人常會誤以為你「什麼都好說」，其實你是把喜好放在心裡。由於過度忽略自己的感受， 所以你常會莫名地覺得「很委屈」，當不滿的情緒達到飽和點，即有可能會引爆你的情緒，但讓你覺得更委屈的是，別人非但不覺得你「壓抑忍讓、受盡委屈」，反而認為你「變得情緒化」，或是「不像以前那麼好相處」。所以，「忍耐功夫」越好的壓抑忍讓型，人際關係越容易「不被理解」，要發展健康舒服的人際關係，記得要適時、主動地說出自己的想法、喜好與需求，而不要期待別人會「站在你的立場為你著想」。

疏離逃避型（多選B）

說話風格屬於「疏離逃避型」。與人交往的時候，疏離逃避型的人很害怕背負壓力與責任，多半抱持「事不關己則不管」的人生哲學。儘管疏離逃避型的人也多半不愛表達自己的想法和感受，但與壓抑忍讓型不同的地方是，疏離逃避型的人往往認為「多說多錯、不說不錯」，所以選擇「不說」 比較安全。另外，「躲開衝突」也是疏離逃避型的求生本能，如果聞到麻煩的味道，往往會習慣性關閉聽覺與溝通的大門。也因此，人際關係大都較為疏離，很少跟別人說出心裡的話， 也較不容易跟別人建立緊密的關係。

主導控制型（多選C）

說話風格屬於「主導控制型」。對主導控制型的人來說大部分的人際關係都要在自己的掌控下進行，才會覺得安心。所以，主導控制型的人會主動結交對自己有幫助的朋友，積極爭取對自己有利的人際資源。可是，人際溝通時如果太過積極主導，很容易形成壓迫感，讓別人想要逃離主導型的控制範圍。想要建立長久的人際關係，除了以自身的利益為出發點外，同時也要設身處地為別人著想，多方體會別人的感受，允許別人有選擇的空間，總之，給別人越多的尊重，越能拓展寬廣的人脈，讓溝通更圓融順暢。

尊重開放型（多選D）

說話風格屬於「尊重開放型」。尊重開放型的人會誠實說出自己的想法，也認同別人可以有相反的意見，不會強迫別人照著自己的建議去做。與人溝通時，尊重開放型的人比較有商量的彈性，會依據別人的需要調整自己。

專業諮商心理師林萃芬表示，人際溝通的過程中，個人的心理狀態對溝通的質量有著至關重要的影響。她提出反思的問題，邀請讀者檢視自己在溝通時的感受：是感到輕鬆自在？還是緊張不安、悶悶不樂？林萃芬強調，建立長久而健康的人際關係，需要在溝通中做到幾個平衡點。首先，學會同理他人的感受，並同時照顧自己的心情，避免忽略自我的情緒需求。其次，幫助他人度過難關的同時，也別忘了為自己尋求支持，這樣才能在互動中達到真正的互惠與健康。

此外，她提醒，大多數人容易在親密交流中忽略人我界線的重要性。林萃芬建議，在與人親密互動時，要適度保持界線，這樣才能避免將他人的焦慮與壓力不自覺地背負在自己身上，進而承擔過多的情感與人情壓力。

本文摘自：林萃芬／《從說話洞察人心：摸透對方心理，把話說得恰到好處，輕鬆駕馭人際關係》／時報出版