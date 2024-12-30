ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

65歲免繳健保惹議！對總額有百億衝擊　邱泰源：不要輕易改變

衛福部部長邱泰源。（圖／記者趙于婷攝）

▲衛福部部長邱泰源。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

藍白立委提案《老人福利法》修法，讓65歲以上且所得稅率20%的長者免繳健保費，之後又下修到5%，引發外界關注。對此，衛福部部長邱泰源今日提出關鍵問題，第一是這無形會對健保總額產生幾百億的衝擊，接著就會影響很多醫療計畫。他認為，希望還是按照現在做法，不要輕易去改變。

在野黨推出《老人福利法》修法草案，力推65歲以上所得稅率未達20%長者免繳健保費，不過此案在立法院二、三讀闖關前夕，引爆醫護界連聲反彈，最終未三讀。行政院長卓榮泰也說，這修法版本可能增加中央政府384億元以上支出；五大醫界團體、醫改會也反對，擔心深化世代對立，影響健保永續。

[廣告]請繼續往下閱讀...

國民黨團版本原本欲讓65歲以上綜合所得稅未達20%長者免繳健保費，後來下修到5%。但邱泰源表示，站在健保立場，這都屬於政府支出裡，無形中對健保總額會有幾百億的衝擊，第二是健保經費大部分都為支持弱勢（如偏遠地區醫療平權）和罕病，所以如果健保總額有影響的話，當然對很多計畫都會有影響，希望還是按照現在做法，不要輕易去改變。

至於是否因為《老人福利法》修法草案，導致明年健保總額還沒出爐？邱泰源則解釋，這兩個關係不大，健保雙案已經呈上來了，在做最後的審議，要站在人民健康照顧周全的立場來核定。

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

看超音波照！孕媽驚喊「寶寶眼睛瞪好大」　醫師搖頭解答

再議「長者免健保費」門檻　健保署：堅決反對年齡區分

科技男「約砲」療情傷！生殖器流白色分泌物　慘中2種性病

65歲免繳健保惹議！對總額有百億衝擊　邱泰源：不要輕易改變

洗草莓先去蒂頭錯了！　譚敦慈教「5步驟」超乾淨

政府補助三年齡層HPV檢測將開跑　醫：其他年齡層可增列為例行性檢查​​

高雄上明眼科導入「視優SiLK極飛秒近視雷射」　打造「安全至上」的治療新標準

40歲後「肌少型肥胖」來了！一張圖秒自測　醫曝關鍵原因

他勃起6小時「紫青了」　醫緊急放血：鳥中風！

10題目秒測「你是哪種說話風格」　這類人最容易惹怒別人

讀者迴響

回到最上面