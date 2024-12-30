65歲免繳健保惹議！對總額有百億衝擊　邱泰源：不要輕易改變

▲衛福部部長邱泰源。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

藍白立委提案《老人福利法》修法，讓65歲以上且所得稅率20%的長者免繳健保費，之後又下修到5%，引發外界關注。對此，衛福部部長邱泰源今日提出關鍵問題，第一是這無形會對健保總額產生幾百億的衝擊，接著就會影響很多醫療計畫。他認為，希望還是按照現在做法，不要輕易去改變。

在野黨推出《老人福利法》修法草案，力推65歲以上所得稅率未達20%長者免繳健保費，不過此案在立法院二、三讀闖關前夕，引爆醫護界連聲反彈，最終未三讀。行政院長卓榮泰也說，這修法版本可能增加中央政府384億元以上支出；五大醫界團體、醫改會也反對，擔心深化世代對立，影響健保永續。

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國民黨團版本原本欲讓65歲以上綜合所得稅未達20%長者免繳健保費，後來下修到5%。但邱泰源表示，站在健保立場，這都屬於政府支出裡，無形中對健保總額會有幾百億的衝擊，第二是健保經費大部分都為支持弱勢（如偏遠地區醫療平權）和罕病，所以如果健保總額有影響的話，當然對很多計畫都會有影響，希望還是按照現在做法，不要輕易去改變。

至於是否因為《老人福利法》修法草案，導致明年健保總額還沒出爐？邱泰源則解釋，這兩個關係不大，健保雙案已經呈上來了，在做最後的審議，要站在人民健康照顧周全的立場來核定。